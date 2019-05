Finaliste 2019 di UEFA Champions League: giornate aperte ai media

I finalisti di UEFA Champions League, Tottenham Hotspur FC e Liverpool FC, hanno confermato i dettagli sulle giornate aperte ai media in vista della finale all'Estadio Metropolitano di Madrid in programma sabato 1 giugno.



Tottenham Hotspur FC

Il Tottenham Hotspur FC terrà la sua giornata aperta ai media lunedì 27 maggio, presso il centro di allenamento, Hotspur Way, Enfield, EN2 9AP.I media avranno accesso alle strutture a partire dalle 11:00. Una conferenza stampa con l'allenatore Mauricio Pochettino e un giocatore si svolgerà alle 13:00, a seguire interviste in flash e zona mista. Una sessione di allenamento completamente aperta è prevista per le 16:00. Tutti i media che desiderano partecipare sono pregati di inviare via email il loro nome e il nome della loro azienda all'indirizzo accreditation@tottenhamhotspur.com. La scadenza per la richiesta è giovedì 13 maggio alle 13:00. Tutti i richiedenti devono portare con sè un documento di identità per poter accedere al campo di allenamento

Liverpool FC

L'open day del Liverpool FC si terrà martedì 28 maggio, presso il campo di allenamento Melwood, Deysbrook Lane, West Derby, Liverpool L12 8SY, a partire dalle 8:30. Le attività dei media inizieranno alle 11:00 con la conferenza stampa suddivisa in due parti - prima con l'allenatore Jürgen Klopp e poi con i giocatori. Un allenamento completamente aperto inizierà alle 13:00, seguito dalle interviste in zona mista. Tutti i media interessati all'evento sono pregati di inviare le richieste via email all'indirizzo accreditation@liverpoolfc.com, indicando "UCL MEDIA DAY 2019" nell'oggetto, entro venerdì 24 maggio alle 17:00. Ogni richiesta deve indicare i nome dell'azienda e i rappresentati che parteciperanno, nonché la loro posizione all'interno dell'azienda.

La finale

I finalisti hanno confermato le loro attività per i media nel pre-partita di venerdì 31 maggio presso l'Estadio Metropolitano. Il Liverpool FC terrà la conferenza stampa alle 16.45, seguita da una sessione di allenamento completamente aperta alle 17.30. Il Tottenham Hotspur terrà la conferenza stampa alle 18:45, seguita da una sessione di allenamento completamente aperta a partire dalle 19:30.

Tutti gli orari qui sopra indicati sono locali