Chelsea e Arsenal: giornate aperte ai media

Chelsea FC e Arsenal FC hanno confermato i dettagli sulle giornate aperte ai media in vista della finale di UEFA Europa League, in programma allo stadio Olimpico di Baku mercoledì 29 maggio (calcio d'inizio ore 21:00 CET, 23:00 ora locale).



Chelsea FC

La giornata aperta ai media si terrà mercoledì 22 maggio al Chelsea Training Ground, 60-64 Stoke Rd, Stoke D'Abernon, Cobham KT11 3PT. Si inizierà alle 13:30 con la conferenza stampa del tecnico Maurizio Sarri. Alle 15 seguirà un allenamento aperto per un'ora. Dalle 17:00 sarà possibile intervistare i giocatori (interviste flash e in zona mista).



I media che intendono partecipare devono inviare il nome del giornalista e dell'organizzazione a media@chelseafc.com entro martedì 21 maggio alle 17:00. Sarà necessario presentarsi all'ingresso riservato ai media dell'edificio principale ed esibire un documento di identità. All'esterno della struttura vi è una limitata disponibilità di parcheggio.



Arsenal FC

La giornata aperta ai media si terrà martedì 21 maggio all'Arsenal Training Centre, London Colney, St. Albans, Hertfordshire AL2 1DR. Si inizierà alle 11:00 con un allenamento aperto per un'ora, seguito dalle interviste con i giocatori alle 13:00 (interviste flash e zona mista). Il tecnico Unai Emery terrà la conferenza stampa alle 14:30.



I media che intendono partecipare devono inviare il nome del giornalista e dell'organizzazione a matchmedia@arsenal.co.uk entro lunedì 20 maggio alle 17:00. Per accedere al campo di allenamento è necessario presentare un documento di identità.



Entrambi i club hanno indicato che tutti i giocatori a disposizione e non infortunati saranno disponibili per varie attività durante le rispettive giornate aperte ai media. Tutti gli orari sono indicati secondo il fuso orario britannico (CET-1).



Finale

Le finaliste hanno anche confermato le attività prepartita con i media che si svolgeranno allo stadio Olimpico di Baku martedì 28 maggio. L'Arsenal FC terrà la conferenza stampa alle 17:45 ora locale (CET+2), seguita da un allenamento aperto alle 18:30. Il Chelsea FC terrà la conferenza stampa alle 20:15 ora locale (CET+2), seguita da un allenamento aperto dalle 21:00.