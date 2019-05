La "gloriosa imprevedibilità del calcio" – Aleksander Čeferin

Dopo le emozionanti semifinali di UEFA Champions League di questa settimana, il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha proclamato a gran voce la "gloriosa imprevedibilità del calcio".

Parlando delle esaltanti rimonte che hanno permesso al Liverpool e al Tottenham Hotspur di qualificarsi per la finale del 1° giugno a Madrid, Čeferin ha dichiarato che le due squadre hanno dimostrato che niente è impossibile nel calcio.

"Non c'è niente come i colpi di scena e le emozioni di un grande evento calcistico - ha dichiarato il presidente UEFA -. Lo spettacolo che abbiamo visto questa settimana entrerà nella storia del calcio".

"Da sempre, il calcio ha la capacità di far palpitare il cuore e regala emozioni ineguagliabili. Le fantastiche partite di Liverpool e Amsterdam sono una prova evidente della gloriosa imprevedibilità del calcio".

"Liverpool e Tottenham meritano i più grandi elogi per come hanno ribaltato uno svantaggio di tre gol e sfidato i pronostici, emozionando milioni di appassionati. Le loro imprese dimostrano che tutto è possibile in questo bellissimo sport".

"I tifosi di tutto il mondo vivono per occasioni appassionanti come queste. Le due partite sono state un bellissimo spot del calibro e dell'attrattiva della UEFA Champions League".

"Congratulazioni al Liverpool e al Tottenham Hotspur per aver raggiunto la finale. Tutti noi non vediamo l'ora di assistere a un'altra sfida indimenticabile a Madrid, che rimarrà scolpita nella nostra memoria".

Al termine di una settimana decisiva per il calcio per club europeo, il presidente UEFA si è anche congratulato con Arsenal e Chelsea per la qualificazione alla finale di UEFA Europa League del 29 maggio a Baku.

"La sfida fra le due squadre londinesi in finale si preannuncia molto speciale: non solo per i tifosi, ma anche per l'Azerbaigian padrone di casa", ha concluso Čeferin.