Ibrahimović torna al Milan: la sua carriera europea

"Torno a un club che rispetto molto e in una città, Milano, che amo", ha detto Zlatan Ibrahimović dopo aver confermato il suo ritorno all'AC Milan e alla Serie A. "Combatterò con i miei compagni per cambiare il corso di questa stagione".

Dopo essere stato al Paris Saint-Germain e al Manchester United, Zlatan è andato in America, ai Los Angeles Galaxy nel marzo 2018 e torna in Italia dopo i 52 gol in 56 gare di MLS.

L'attaccante vanta 116 presenze e 62 gol nella nazionale svedese (di cui è capocannoniere assoluto).

Le statistiche di Zlatan Ibrahimović in Europa (gironi a finale)

Presenze in UEFA Champions League: 119 (13° nella classifica assoluta)

Gol in UEFA Champions League: 48 (9° nella classifica assoluta a pari merito con Alfredo di Stéfano)

Presenze nelle competizioni UEFA per club: 140 (21° nella classifica assoluta a pari merito con Thierry Henry)

Gol nelle competizioni UEFA per club: 56 (10° nella classifica assoluta a pari merito con Eusébio)

Record personale di gol in una stagione europea: 10 (Paris Saint-Germain, 2013/14)

Sorprendentemente, l'unico trofeo vinto sul campo da Ibrahimović è stato la Supercoppa UEFA 2009 con il Barcellona, poiché un infortunio gli ha impedito di giocare la finale di UEFA Europa League vinta dallo United la scorsa stagione. Se la 119esima presenza in UEFA Champions League dovesse rimanere l'ultima, Ibra sarà il giocatore che ha collezionato più presenze nella massima competizione europea per club senza vincerla.

Passando a un record positivo, in questa stagione Ibrahimović è diventato il primo giocatore a partecipare alla UEFA Champions League con sette squadre diverse.

Inoltre, l'attaccante vanta un primato più insolito. La vittoria per 2-1 sul Leicester in FA Community Shield del 7 agosto 2016 è stata infatti il 10º successo di Ibrahimović in una supercoppa nazionale (Ajax 2002, Inter 2006, 2008, Barcelona 2009, 2010, Milan 2011, Paris 2013, 2014, 2015 e United 2016), in cinque paesi diversi. Riuscirà qualcuno a superarlo?