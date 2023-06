La Finlandia vince la seconda UNITY EURO CUP a Francoforte

Ancora una volta, la UNITY EURO CUP ha mantenuto la sua promessa di inclusione alle 16 nazionali coinvolte, mettendo insieme rifugiati (uomini e donne) e giocatori locali delle nazioni europee partecipanti.

Questo torneo unico nel suo genere, organizzato a Francoforte (Germania), ha dato ai giocatori l'opportunità di rappresentare il loro paese ospitante (o l'Unione Europea nel caso del Team EU) in una competizione internazionale.

Dentro e fuori dal campo, la UNITY EURO CUP 2023 ha evidenziato il ruolo che il calcio può svolgere nel rafforzare i legami tra le comunità ospitanti e i rifugiati, abbattere le barriere e creare uno spirito di inclusione attraverso il linguaggio universale dello sport.

Il calcio può anche aiutare a cambiare le percezioni e gli atteggiamenti negativi nei confronti dei rifugiati, aiutandoli a sentirsi inclusi e a integrarsi nelle comunità di adozione. La UNITY EURO CUP sottolinea anche il potere del calcio nel costruire un futuro migliore per i rifugiati di tutto il mondo.

Aleksander Čeferin, presidente UEFA: "Il calcio è una forza che unisce in un mondo ostacolato da barriere. Questo torneo esemplifica magnificamente il grande impatto dello sport sulla vita delle persone e promuove i valori che l'UNHCR e la UEFA rappresentano. Spesso, iniziare in un ambiente sconosciuto è difficile, ma il calcio può fungere da potente catalizzatore per l'integrazione. Promuove la comprensione e apre la strada a impegni ed esperienze che possono davvero influenzare le nostre comunità".

Nell'ambito della Strategia UEFA di sostenibilità del calcio 2030, la UEFA promuove attivamente l'integrazione di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati all'interno delle comunità ospitanti attraverso il calcio.

L'UNHCR ha sviluppato il programma UNHCR Sport Strategy – More than a Game - che delinea il ruolo che lo sport e le organizzazioni sportive possono svolgere nel migliorare la vita dei rifugiati e degli apolidi e nel sostenere l'integrazione con le comunità ospitanti.

Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati: "Questo torneo è un ottimo esempio di come lo sport possa unire persone e comunità, abbattere le barriere culturali e dare potere alla gente. Dare l'opportunità di fare sport alle persone le cui vite sono state gravemente colpite da guerre, conflitti, discriminazioni o persecuzioni può aiutarle a guarire, rafforzare le loro capacità - o svilupparne di nuove - e sentirsi incluse. Possiamo vederlo nel nostro lavoro quotidiano con i rifugiati e anche oggi".

L'ex arbitro internazionale Felix Brych, che ha diretto la finale di UEFA Champions League 2017, ha arbitrato la finale del torneo al DFB Campus di Francoforte. Ogni squadra era inoltre supportata da un eminente ambasciatore, mentre i tifosi e le squadre locali sono state invitate ad assistere alla fase a gironi presso l'SC Weiss-Blau, club locale di Francoforte.

“La UNITY EURO CUP unisce persone e nazioni e crea un'atmosfera positiva anche in tempi difficili. In campo, tutti sono uguali e giocano secondo le stesse regole", ha detto Brych. “Partecipare a questo torneo significa molto per me, è un grande onore”.

Mentre il trofeo veniva consegnato alla Finlandia, il capitano Hassan Yaghoubi ha dichiarato: “È un torneo speciale, un'incredibile opportunità di riunirsi e incontrarsi; spero che continui ogni anno. Per me il calcio è lo sport più bello del mondo. Vedere tutte queste persone che si divertono e ridono è l'essenza della vita”.

All'edizione di quest'anno hanno partecipato 16 squadre – il doppio rispetto alla prima edizione del 2022 in Svizzera – con giocatori in rappresentanza di Armenia, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, Spagna, Svizzera, Ucraina e una squadra dell'UE.

Nota per i media:

Le immagini del torneo possono essere scaricate qui solo a scopo editoriale.