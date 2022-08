Oltre 365 milioni di spettatori in tutto il mondo per Women’s EURO

UEFA Women's EURO 2022 ha aumentato più che mai l'interesse per il torneo, con affluenze da record negli stadi, un numero enorme di telespettatori e tifosi che seguono il calcio online come mai prima d'ora. Grazie al programma Legacy in corso in Inghilterra, il torneo avrà un impatto anche per molti anni a venire.

La UEFA, insieme alla Federcalcio inglese (FA), alla Struttura Organizzativa Locale e agli stakeholder del torneo, tra cui le città ospitanti e diversi partner, ha creato le premesse per un evento indimenticabile. Di seguito alcune cifre che riassumono il successo del torneo.

Produzione e audience radiotelevisiva

UEFA Women's EURO 2022 è stato trasmesso in tutto il mondo da oltre 60 emittenti partner e su UEFA.tv in alcuni territori. Oltre 50 emittenti hanno trasmesso le partite con produzioni dedicate locali: più del doppio rispetto all'edizione 2017 in quasi tutte le fasi della competizione.

L'audience televisiva e online ha raggiunto livelli mai toccati finora.

- Il torneo è stato il Campionato Europeo femminile più seguito di sempre, con un totale calcolato di 365 milioni di spettatori in TV, fuori casa e in streaming.

- Questo significa che il numero di spettatori in diretta è più che raddoppiato rispetto all'edizione del 2017 (178 milioni) ed è stato del 214% in più rispetto al 2013 (116 milioni).

- Si calcola che la finale tra Inghilterra e Germania abbia attirato un totale di 50 milioni di telespettatori in diretta in tutto il mondo; la cifra è più di tre volte superiore a quella della finale del 2017, quando si erano sintonizzati 15 milioni di spettatori.

- Sia nel Regno Unito che in Germania, la finale ha registrato la più grande audience di sempre per EURO femminile e la più grande da UEFA EURO 2020.

I 10 gol più belli di Women's EURO 2022

Città ospitanti

- Oltre 217.000 persone hanno partecipato ai Fan Party nelle città ospitanti, mentre 19.200 spettatori hanno preso parte alle "Fan Walk" per andare allo stadio.

- L'investimento pubblico in programmi a impatto sociale (arte e patrimonio) è stato di 3,1 milioni di sterline.

- Oltre 2.300 volontari sono stati reclutati e formati per offrire una migliore esperienza complessiva ai tifosi. I volontari hanno contribuito a un grande evento sportivo in diverse aree, come media, ospitalità, coinvolgimento dei tifosi e trasporti.

- Il Roadshow di UEFA Women's EURO 2022 ha percorso circa 1300 km in Inghilterra per avvicinare più persone al calcio femminile e creare un legame con questo torneo speciale. Il roadshow ha fatto tappa in 10 città ed è stato seguito da oltre 35.000 persone, offrendo alle famiglie, ai tifosi e a coloro che ancora non conoscevano il calcio femminile l'opportunità di partecipare a un evento imperdibile. Le challenge digitali associate hanno raggiunto oltre 1,3 milioni di tifosi.

Women's EURO 2022: storia del torneo

Legacy

Il programma Legacy appoggiato dalla UEFA, che durerà fino al 2024, vuole coinvolgere regolarmente nel calcio un maggior numero di donne. È stato istituito in tutte le nove città ospitanti dalla FA, che si è impegnata a intervenire in vario modo a livello nazionale.

Il programma, lanciato un anno prima della finale del torneo, offre già un impatto e risultati visibili in tutte le città ospitanti:

- 7900 donne si sono tesserate recentemente e giocano in un club.

- Oltre 14.600 hanno iniziato a giocare a livello ricreativo.

- Sono state reclutate e formate 145 nuove allenatrici.

- Il programma è sulla buona strada per portare 120.000 ragazze in più a giocare a calcio nelle scuole. Inoltre, sono già state create oltre 416.000 nuove opportunità di giocare a calcio per le donne.

Affluenze e record

- Pubblico da record: 87.192 spettatori (Inghilterra - Germania 2-1, Wembley). L'affluenza di pubblico per la finale non solo ha stabilito un nuovo record per un torneo internazionale femminile in Europa - superando gli 80.203 spettatori della finale olimpica del 2012, anch'essa a Wembley - ma ha anche battuto il record per una partita della fase finale di un Campionato Europeo femminile o maschile. Il precedente record era costituito dai 79.115 spettatori per la finale maschile del 1964 tra Spagna e Unione Sovietica al Santiago Bernabéu di Madrid.

- Record di affluenza complessivo: 574,875 spettatori. Il precedente record di 240.055, stabilito nei Paesi Bassi cinque anni fa, è stato superato durante la fase a gironi ed è stato più che doppiato.

- Record di affluenza media: 18.544 spettatori. Nel 1989, quando la fase finale era a quattro squadre e a eliminazione diretta, un totale di 36.000 persone ha assistito alle quattro gare in Germania Ovest, per una media di 9.000 spettatori a partita. La cifra non era mai stata superata fino a quest'estate.

Social media

A livello globale, UEFA Women's EURO 2022 ha generato 453,3 milioni di interazioni totali sui social, con le quote maggiori su TikTok (38,7%) e Twitter (21,1%).

Anche gli account social media UEFA dedicati al calcio femminile hanno registrato un'enorme crescita durante UEFA Women's EURO 2022:

- 590.000 nuovi follower su tutti gli account UEFA dedicati al calcio femminile. In particolare, gli account UEFA su TikTok e Instagram hanno raddoppiato il numero di follower dall'inizio del torneo.

- Numero di follower più che decuplicato durante il torneo rispetto a UEFA Women's EURO 2017 (47.100).

- Un milione di contatti nei dintorni della finale e oltre sei milioni nell'ultima settimana del torneo, comprese le semifinali e la finale.

- Contatti totali: 14,6 milioni - oltre 30 volte in più rispetto al 2017.

- Visualizzazioni: 185,9 milioni - oltre 30 volte in più rispetto al 2017.

- Su TikTok, #WEURO2022 ha superato il miliardo di visualizzazioni, mentre l'account UEFA @womensfootball è cresciuto del 106% passando da 326.600 follower a oltre 673.000. Ora, #WomensFootball conta 1,3 miliardi di visualizzazioni.