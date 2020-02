Oltre un milione di biglietti per UEFA EURO 2020 distribuiti sui telefono cellulari dei tifosi

A livello di richieste di biglietti, UEFA EURO 2020 è il più grande EURO di sempre e porterà il calcio più vicino che mai ai tifosi. Per migliorare ulteriormente l'esperienza dei tifosi,i biglietti verranno inviati attraverso un'innovativo sistema di distribuzione sui telefoni cellulari basato su blockchain, che garantirà un accesso agli stadi rapido e sicuro.

Il nuovo sistema garantirà una distribuzione sicura e contribuirà a scongiurare conftaffazioni e duplicazioni dei biglietti, dal momento che i codici QR saranno attivati via Bluetooth solo quando i tifosi saranno in prossimità dello stadio.

Il progetto UEFA EURO 2020 mobile ticket fa seguito a quello utilizzato con successo nell'edizione inaugurale delle finlas di UEFA Nations League nel giugno 2019, per le quali oltre 110.000 biglietti (l'80% del totale) furono distribuiti sui telefono cellulari per le quattro partite in programma.

I tifosi che hanno acquistato i biglietti per UEFA EURO 2020 durante la fase di vendita del dicembre 2019 e durante le fasi di vendita più vicine al torneo riceveranno i loro biglietti in forma digitale attraverso l'app UEFA EURO 2020 mobile tickets. L'app sarà disponibile per il download verso la fine di maggio 2020 per Android e iOS. I biglietti digitali verranno inviati attraverso l'app non più tardi di sette giorni prima della partita. In totale, la UEFA conta di distribuire oltre un milione di biglietti digitali per le 51 partite inn programma.



Perché i biglietti digitali?

Con oltre 28,3 milioni di richieste di biglietti, UEFA EURO 2020 è ufficialmente l'edizione di UEFA EURO che vanta più richieste di sempre. Inoltre, dal momento che le richieste sono pervenute da oltre 200 paesi diversi, il formato digitale faciliterà la distribuzione dei biglietti in tutto il mondo.

Inoltre, la UEFA si impegna a garantire la sostenibilità di UEFA EURO 2020 e distribuire oltre un milione di biglietti digitali contribuirà a questo obiettivo riducendo significativamente il numero di biglietti cartacei rispetto alle precedenti edizioni del torneo.

I tifosi trarranno i benefici di un'esperienza migliorata e potranno trasferire facilmente i biglietti ai loro ospiti attraverso la funzione di trasferimento dell'app, facilitando in questo modo l'ingresso allo stadio.

I tifosi che hanno acquistato i biglietti ‘Segui la mia squadra’ riceveranno iu biglietti digitali solo quando la loro squadra avrà centrato la qualificazione per una specifica partita. La possibilirà di inviare i biglietti digitali ai tifosi a ridosso delle partite migliorerà sensibilmente l'esperienza dei tifosi, che non dovranno più recarsi ai punti di ritiro biglietti per recuperarli.

Una volta che i tifosi avranno scaricato i loro biglietti, gli unici requisiti richiesti saranno il Bluetooth attivato in prossimità dello stadio e il telefono carico

Per scoprire di più sui biglietti digitali, guarda questo video.

Per ulteriorin informazioni sull'app UEFA mobile tickets, clicca qui.