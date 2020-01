John Delaney si dimette con effetto immediato dal Comitato Esecutivo UEFA

La UEFA prende atto delle dimissioni con effetto immediato di John Delaney dalla carica di membro del Comitato Esecutivo UEFA, incarico che avrebbe dovuto ricoprire sino al 2021.

Nel periodo all'interno del Comitato Esecutivo, John Delaney ha avuto un ruolo di primo piano nell'aiutare la UEFA a raggiungere numerosi obiettivi. È stato determinante per l'espansione dell'Europeo a 24 squadre, scelta che si è rivelata un successo a EURO 2016. Diverse squadre che altrimenti non si sarebbero qualificate hanno infatti dimostrato di poter dire la loro nel palcoscenico più importante, come il Galles arrivato sino alla semifinale o l'Islanda che ha eliminato l'Inghilterra agli ottavi. È stato inoltre una figura importante nella scelta di centralizzare i diritti televisivi nelle competizioni riservate alle nazionali - cosa di cui hanno beneficiato tutte le federazioni affiliate alla UEFA e che è stata estesa al nuovo torneo della UEFA Nations League.

La UEFA gli augura il meglio per il futuro.