Scelta la squadra arbitrale per la finale di UEFA Women’s Champions League di Budapest

Il Comitato Arbitrale UEFA ha annunciato oggi la squadra arbitrale per la finale di UEFA Women’s Champions League.

L'atto conclusivo di quest'anno tra Olympique Lyonnais e FC Barcellona - che si giocherà sabato 18 maggio alle 18.00CET al Ferencváros Stadion di Budapest (in Ungheria) - sarà arbitrato dalla 38enne russa Anastasia Pustovoitova, arbitro internazionale dal 2009. In totale ha arbitrato 59 partite UEFA in carriera.

Questa stagione, Anastasia Pustovoitova ha diretto due partite di UEFA Women’s Champions League, compreso il ritorno degli ottavi tra Club Atlético de Madrid Féminas e VfL Wolfsburg (0-6). In precedenza è stato arbitro a UEFA Women’s EURO 2017, ed è stata scelta dal Comitato Arbitrale FIFA per la prossima Coppa del Mondo femminile FIFA del 2019 in Francia.

Anastasia Pustovoitova sarà assistita da Ekaterina Kurochkina (Russia) e Petruta Claudia Iugulescu (Romania). Katalin Kulcsár (Ungheria) sarà il quarto uomo. Un assistente arbitro di riserva, Katalin Emese Török, anche lei ungherese, completa la squadra arbitrale.