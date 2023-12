Confermato il sistema di distribuzione dei premi in denaro di UEFA EURO 2024

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato oggi ad Amburgo il sistema di distribuzione dei premi in denaro per le squadre che parteciperanno alle fasi finali del Campionato Europeo di Calcio UEFA 2024, che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Premi in denaro di UEFA EURO 2024

L'importo da distribuire fra le squadre partecipanti è confermato allo stesso livello di UEFA EURO 2020, ovvero un totale di 331 milioni di euro. Anche il criterio di distribuzione sarà mantenuto come segue:

• Quota di partecipazione: 9,25 milioni di euro

• Bonus partita: 1 milione di euro per la vittoria, 500.000 euro per il pareggio

• Qualificazione agli ottavi di finale: 1,5 milioni di euro

• Qualificazione ai quarti di finale: 2,5 milioni di euro

• Qualificazione alle semifinali: 4 milioni di euro

• La finalista sconfitta riceverà un ulteriore pagamento di 4 mlioni di euro

• I campioni d'Europa 2024 riceveranno un pagamento extra di 8 milioni di euro.

L'importo massimo che la squadra campione può raggiungere, se avrà vinto tutte e tre le partite del proprio girone, è di 28,25 milioni di euro.

Competizioni UEFA per club femminili

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato un nuovo format per la UEFA Women's Champions League, che consiste in una fase a girone unico a 18 squadre con tre partite in casa e tre in trasferta, seguita da turni a eliminazione diretta, e la creazione di una seconda competizione europea per club femminile; i cambiamenti entreranno in vigore a partire dalla stagione 2025/26. I dettagli completi sul format delle competizioni, sulla lista di accesso e sul calendario saranno annunciati in una comunicazione separata il 4 dicembre.

UEFA Women’s EURO 2025

Sono stati approvati il calendario di gara e le date del torneo: otto sedi in tutta la Svizzera (Basilea, Berna, Ginevra, Lucerna, Sion, San Gallo, Thun e Zurigo) ospiteranno le partite dal 2 al 27 luglio 2025. La partita inaugurale e la finale si disputeranno al St. Jakob-Park di Basilea.

UEFA Women’s Futsal EURO

In seguito al lancio della prima Coppa del Mondo FIFA Futsal Femminile nel 2025, è stato deciso di cancellare l'edizione 2024/25 del Campionato Europeo UEFA Futsal Femminile e di introdurre un ciclo quadriennale per il torneo, con la prossima finale nel 2027.

Il numero di squadre partecipanti al torneo finale sarà inoltre aumentato da quattro a otto.

UEFA Nations League 2024/25

Sono stati approvati la procedura di sorteggio e la procedura di creazione del calendario della UEFA Nations League 2024/25; il sorteggio si svolgerà presso la Maison de la Mutualité di Parigi l'8 febbraio 2024.

UEFA Futsal EURO 2026

Lettonia e Lituania sono state designate come sedi del torneo finale di UEFA Futsal EURO 2026; le partite si svolgeranno a Riga e Kaunas.

Prossima riunione

La prossima riunione del Comitato Esecutivo UEFA si terrà alla vigilia del 48esimo Congresso Ordinario UEFA a Parigi il 7 febbraio 2024.