Forum Tecnici Elite – Chi partecipa all'edizione 2019?

Alcuni dei principali allenatori europei di club metteranno da parte la loro rivalità questa settimana in occasione dell'annuale Forum UEFA per Tecnici Elite in programma in Svizzera.

Organizzato per la prima volta nel 1999, l'evento offre all'organo di governo del calcio europeo l'opportunità di ascoltare gli autorevoli pareri di alcuni dei principali allenatori europei e di utilizzarli in ambito decisionale.

L'edizione di questa stagione non farà eccezione e vedrà numerosi tecnici di grido mettere da parte per un giorno le pressioni del calcio di club per condividere riflessioni ed esperienze presso la sede UEFA di Nyon.

Ecco l'elenco dei partecipanti al forum dell'11 novembre 2019.

• MASSIMILIANO ALLEGRI

• CARLO ANCELOTTI

• UNAI EMERY

• PAULO FONSECA

• RUDI GARCIA

• PEP GUARDIOLA

• JÜRGEN KLOPP

• MIRCEA LUCESCU

• MAURIZIO SARRI

• OLE GUNNAR SOLSKJÆR

• ERIK TEN HAG

• THOMAS TUCHEL

• ZINÉDINE ZIDANE