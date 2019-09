Un sito web UEFA per i report tecnici

Le relazioni tecniche sulle competizioni UEFA forniscono importanti spunti sulla crescita tecnica e tattica del calcio europeo - e adesso possono essere consultate su un sito web dedicato della UEFA.

Il sito – www.uefatechnicalreports.com – contiene i report in formato digitale nei quali è possibile trovare analisi, spunti di discussione e statistiche delle tantissime competizioni UEFA maschili, femminili e di futsal.

I report sono disponibili nelle tre lingue ufficiali della UEFA: inglese, francese e tedesco.

I report sono redatti dai team di osservatori tecnici esperti della UEFA che esaminano le prestazioni delle squadre da un punto di vista tecnico-tattico e poi nell'arco dell'intera stagione rivedono i trend osservati, riunendo al contempo tutti i dati sulle prestazioni delle squadre.

Clip, statistiche e grafiche supportano ed evidenziano i risultati principali, offrono informazioni aggiornate sulla crescita del calcio e sono accessibili rapidamente attraverso il formato digitale.

L'obiettivo dei report sulle competizioni è quello di migliorare i concetti formativi forniti dalla UEFA, aumentare la competenza degli allenatori e - di conseguenza - favorire la crescita dei calciatori e del movimento calcistico europeo in generale.

Oltre a fornire informazioni fondamentali per la comunità degli allenatori, i rapporti tecnici della UEFA sono anche una lettura utile e interessante per gli amanti delle statistiche del calcio e per i media - e saranno sicuramente interessanti per i tifosi e per gli appassionati del calcio in generale.

I seguenti report sono attualmente disponibili sul sito:

2018/19 UEFA Champions League

2018/19 UEFA Europa League

2019 UEFA Nations League, Finals

2019 Campionati Europei Under 17

2019 Campionati Europei femminili Under 17

2019 UEFA Women's Futsal EURO, fase finale

2019 UEFA Futsal Champions League, fase finale