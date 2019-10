Le leggende del calcio aderiscono al programma di formazione UEFA MIP

Hanno giocato per alcuni dei più importanti club del mondo e in carriera hanno vinto praticamente tutto. Tuttavia per ex calciatori del calibro di Júlio César, René Adler, Florent Malouda e altri 27 ex nazionali, questo nuovo corso di formazione UEFA della durata di 20 mesi sarà l'inizio di una nuova brillante carriera fuori dal campo.

L'obiettivo dell'UEFA Executive Master for International Players (MIP) è di fornire agli ex calciatori che hanno giocato ai massimi livelli gli strumenti necessari per convertire la loro esperienza da top player in competenze manageriali che porteranno benefici tangibili al mondo del calcio.

L'ex attaccante del Chelsea, Didier Drogba, ritiratosi quasi un anno fa, parlando con amici e con Geremi Njitap - diplomato UEFA MIP - ha capito che questo programma UEFA avrebbe fatto al caso suo.

“Da calciatore ho capito l'impatto che noi calciatori abbiamo sui tifosi e su tutti coloro che gravitano nel mondo del calcio, ma poi a novembre [2018] ho smesso di giocare", ha spiegato l'ex capitano della Costa d'Avorio.

“Stavo pensando: 'Come posso continuare ad avere lo stesso impatto senza giocare, senza usare il mio fisico, le mie gambe e il mio cuore?'. Il modo migliore era usare il mio cervello e pensare a come rimanere nel calcio assumendo però incarichi manageriali. Ecco perché sono qui - per ottenere tutti gli strumenti e le competenze necessarie per migliorare non solo come persona ma anche come uomo ambizioso che vuole contribuire alla crescita del calcio".

Il corso MIP è formato da sette sessioni dalla durata di una settimana che si svolgeranno nelle principali città del mondo. Per dare una visione panoramica, ogni sessione esaminerà aspetti diversi dell'amministrazione e della governance di un'organizzazione calcistica. Inoltre ai giocatori che non lavorano già nel settore viene richiesto di completare un tirocinio di tre mesi che offrirà loro esperienze pratiche quotidiane.

Per Andrey Arshavin, oggi commentatore televisivo nella sua Russia, l'UEFA Master è l'occasione perfetta per allargare le proprie competenze e costruirsi un futuro nell'amministrazione del calcio.

“Ogni calciatore sa che la sua carriera finirà prima o poi e la paura più grande è ritrovarsi all'improvviso a vivere una vita diversa. In genere ci sono due percorsi dopo il ritiro: allenare o entrare nella parte amministrativa del calcio", ha spiegato Arshavin, che da giocatore ha aiutato la Russia ad arrivare in semifinale a UEFA EURO 2008.

“Per me è più interessante entrare nell'amministrazione. Per migliorare me stesso e le mie conoscenze, questo è un buon programma, specialmente se sei circondato da calciatori così importanti. Proverò a ottenere il massimo da questo corso".

I moduli sono progettati per offrire agli ex-professionisti un'ampia gamma di competenze fondamentali per avere successo in una seconda carriera. Ad esempio, gli studenti studieranno ruolo e competenze di un manager; marketing strategico e comunicazione; stadi e gestione delle operazioni in loco. I partecipanti avranno anche un insight sul funzionamento di campionato e club del Nord America.

L'opportunità di conoscere il marketing e l'amministrazione del calcio è stato un fattore trainante alla base della decisione di Kaká di aderire alla terza edizione del MIP UEFA. Il brasiliano ha anche ricevuto recensioni entusiastiche sul corso dal suo amico e diplomato MIP, Raí. L'ex calciatore lavora oggi come direttore sportivo al São Paulo.

“Amo il calcio, amo giocarci, amo studiarlo, amo guardare le partite e penso che questo sia il modo migliore per conoscere molti altri aspetti del calcio", ha affermato l'ex stella del Milan.

“Voglio saperne di più sugli aspetti finanziari, sul marketing, sull'amministrazione e su tanti altri aspetti di questo sport che comunque conosco abbastanza bene, per rientrare da protagonista nel mondo del calcio".

Non tutti i giocatori hanno un'idea così chiara di ciò che vogliono fare dopo aver appeso gli scarpini. L'ex attaccante dell'Inghilterra Emile Heskey, che ha firmato per la qualifica MIP, sta ancora facendo i primi passi della sua nuova carriera. Il 41enne afferma di "capire tutto in campo", ma vuole avere una visione migliore di ciò che accade ogni giorno dietro le quinte.

“Lasciare il calcio a volte può essere difficile perché ti sei concentrato così tanto sulle tue reali capacità di gioco che non ti sei davvero concentrato su cosa fare dopo", ha spiegato.

“Dopo aver incontrato degli ex studenti del MIP, ho capito che questa strada mi avrebbe aiutato nella mia seconda carriera. Questo corso mi aiuterà a capirne di più su questa nuova vita perché conosco ancora troppo poco per poter dire 'É questo che voglio fare in futuro'.

I diplomati MIP UEFA delle prime due edizioni dei corsi hanno già fatto passi da gigante nella loro seconda carriera, con l'80% di loro che ha assunto nuove posizioni o ottenuto promozioni dopo aver conseguito il master. Oltre al ruolo di direttore sportivo di Raí al São Paulo, anche Simon Rolfes e Bianca Rech sono stati nominati in ruoli simili con le squadre di calcio femminile del Bayer Leverkusen e del Bayern München, rispettivamente. Eric Abidal che è il direttore sportivo del Barcellona.

La prima sessione della terza edizione del MIP UEFA, gestito dalla UEFA Academy, si svolgerà a Nyon all'inizio di novembre 2019 e si protrarrà sino all'estate 2021.