Futsal in grande crescita - Aleksander Čeferin

Il futsal europeo può aspettarsi uno splendido futuro perché la nuova strategia voluta dalla UEFA inizia ad avere effetti significativi.

Le importanti decisioni prese dalla UEFA per il futsal a livello di club e di nazionali ne consolidano lo status e ne aumentano l'attrattiva, con segnali particolarmente promettenti a livello di club in tutta Europa.

Benvenuti ad Almaty e in Kazakistan per la fase finale di UEFA Futsal Champions League 2018/19. Si tratta della prima fase finale dopo il cambio di nome da UEFA Futsal Cup a inizio stagione. Questa mossa consente al futsal europeo per club di avere una maggiore esposizione e un più alto profilo.

Siamo certi che i cambiamenti strategici daranno maggiore rilievo al futsal europeo e, in particolare, lo faranno conoscere a più persone. La fase finale di quest'anno si svolge nella bellissima Almaty Arena e i tifosi si divertiranno sicuramente ad applaudire le quattro squadre in gara: il Kairat Almaty padrone di casa, il Barça, l'Inter FS e lo Sporting Clube de Portugal. Buon torneo e vinca il migliore!

L'articolo è pubblicato sul Programma ufficiale della fase finale di UEFA Futsal Champions League 2019