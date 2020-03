Guida al Congresso UEFA

Che cos'è il Congresso UEFA?

Il Congresso UEFA, assimilabile a un parlamento, riunisce i presidenti e i segretari generali delle 55 federazioni affiliate alla UEFA per prendere decisioni che danno forma al calcio europeo.

Amsterdam ospita il Congresso UEFA 2020 ©iStock

I partecipanti discutono o votano decisioni, misure e proposte della UEFA e delle federazioni. Il meeting dura un giorno ed è coordinato dal presidente UEFA Aleksander Čeferin che, dopo l'elezione 2016, è stato rieletto all'unanimità per quattro anni al Congresso dello scorso anno Roma.

Ogni quanto si svolge il Congresso?

Ospitato da una federazione UEFA, il Congresso Ordinario si tiene una volta all'anno. Se necessario è possibile convocare un Congresso Straordinario: la richiesta deve pervenire dal Comitato Esecutivo UEFA o, per iscritto, da almeno un quinto delle federazioni UEFA.

Inoltre, il Comitato Esecutivo può convocare un secondo Congresso Ordinario per esaminare questioni finanziarie e/o di particolare importanza.

Perché è importante il Congresso UEFA?

Le decisioni prese al Congresso UEFA danno forma al calcio europeo ©UEFA via Getty Images

Anche se il Congresso UEFA fa meno notizia di una finale di UEFA Champions League o del Campionato Europeo, le sue decisioni hanno effetti che vanno ben oltre il campo da gioco, e non solo perché elegge il presidente UEFA ogni quattro anni.

Negli ultimi anni, il Congresso ha approvato risoluzioni contro le combine e la corruzione nel calcio (2014), ha ribadito l'impegno nella lotta al razzismo (2013) e ha ammesso il Kosovo nella comunità del calcio europeo (2016). L'anno scorso, il Congresso ha approvato l'attuale strategia globale della UEFA, che guiderà lo sviluppo e l'amministrazione del calcio in tutto il continente nei prossimi cinque anni.

Quali altre attività sono in programma ad Amsterdam questa settimana?

La Johan Cruijff ArenA ospiterà quattro partite di UEFA EURO 2020 ©UEFA

Il Congresso UEFA segnerà l'inizio di un periodo esaltante per il calcio europeo. L'evento si svolgerà a 100 giorni dalla prima partita di UEFA EURO 2020, un torneo unico che per la prima volta si disputerà in 12 città europee per festeggiare i 60 anni del Campionato Europeo UEFA. La Johan Cruijff ArenA di Amsterdam ospiterà tre partite della fase a gironi e un ottavo di finale, mentre sette delle 12 città prescelte ospiteranno il Campionato Europeo per la prima volta.

Il Portogallo festeggia la vittoria della prima UEFA Nations League ©Sportsfile

Oltre a festeggiare EURO 2020, ad Amsterdam si svolgerà un altro evento importante per il calcio europeo per nazionali: il sorteggio della fase a leghe di UEFA Nations League 2020/21, che dà seguito alla prima e apprezzata edizione del 2018/19.

Il Comitato Esecutivo UEFA si riunirà ad Amsterdam lunedì, alla vigilia del Congresso, per il primo meeting dell'anno.

Quali poteri ha il Congresso UEFA?

Il Congresso elegge il presidente UEFA, i membri del Comitato Esecutivo UEFA e i membri europei del Consiglio FIFA. Tra i principali punti all'ordine del giorno figurano:

• elezione dell'organo di revisione UEFA

• emendamento degli statuti UEFA

• discussione e decisioni su varie proposte

• accettazione e valutazione delle annuali relazioni del presidente UEFA, del Comitato Esecutivo, e dell'amministrazione UEFA

• accettazione della relazione finanziaria UEFA e della relazione dei revisori

• approvazione del bilancio consuntivo e preventivo della UEFA

Le 55 federazioni UEFA si incontrano al Congresso per votare decisioni, misure e proposte ©UEFA.com

Se necessario, il Congresso valuta anche quanto segue:

• richiesta di ammissione nella UEFA da parte delle federazioni, oppure esclusione di federazioni. Il Congresso può anche decidere se annullare o prolungare la sospensione di una federazione, di un membro del Comitato Esecutivo o del membro di un altro organismo.

• proposta di esclusione di un membro del Comitato Esecutivo UEFA o di membri degli organi disciplinari UEFA (organo di controllo, etica e disciplina, commissione d'appello), ispettori etici e disciplinari e organo di controllo finanziario dei club

• nomina a membro onorario UEFA di una persona che abbia reso un servizio straordinario al calcio europeo

Dove si tovano i documenti ufficiali che definiscono il ruolo del Congresso?

Leggere gli articoli 12-20 degli statuti UEFA e delle regole procedurali del Congresso UEFA.