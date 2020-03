Amsterdam ospita il Congresso UEFA e il sorteggio di Nations League

Lunedì, il Comitato Esecutivo UEFA si riunisce ad Amsterdam per il primo meeting dell'anno, mentre martedì sono in programma il 44º Congresso Ordinario e il sorteggio della fase a leghe di UEFA Nations League 2020/21.

Mercoledì, inoltre, mancheranno esattamente 100 giorni all'attesissima fase finale di UEFA EURO 2020, che inizierà allo stadio Olimpico di Roma il 12 giugno. Per festeggiare il 60º compleanno del torneo, l'evento si terrà in 12 città di tutta Europa, tra cui Amsterdam.

Lunedì 2 marzo: selezione delle città che ospiteranno le finali delle competizioni per club e i congressi UEFA

Il Comitato Esecutivo UEFA a un recente meeting ©UEFA.com

Il presente UEFA Aleksander Čeferin dirigerà il meeting del Comitato Esecutivo all'NH Collection Grand Hotel. Tra i principali punti all'ordine del giorno vi sono le designazioni delle città che ospiteranno le finali delle competizioni UEFA per club e i congressi UEFA elencati di seguito:

• Finale di UEFA Europa League 2022

• Supercoppa UEFA 2022 e 2023

• Finali di UEFA Women’s Champions League 2022 e 2023

• Congresso UEFA 2021

Inoltre, verranno presentati i regolamenti delle seguenti competizioni UEFA per l'approvazione:

• UEFA Champions League 2020/21

• UEFA Europa League 2020/21

• UEFA Youth League 2020/21

• Supercoppa UEFA 2020

• UEFA Women’s Champions League 2020/21

• UEFA Futsal Champions League 2020/21

Per il meeting del Comitato Esecutivo UEFA non sono previste attività con i media.

Martedì 3 marzo: si riunisce il parlamento del calcio europeo

L'ultimo Congresso ordinario UEFA si è svolto Roma a febbraio 2019 ©UEFA via Getty Images

L'Amsterdam Beurs van Berlage Conference Centre ospiterà il 44º Congresso Ordinario UEFA.

Il Congresso UEFA, assimilabile a un vero e proprio parlamento, riunisce i presidenti e i segretari generali delle 55 federazioni UEFA per prendere decisioni che daranno forma al calcio europeo.

Guida al Congresso UEFA

Tra i principali punti all'ordine del giorno:

• approvazione della relazione annuale della UEFA

• approvazione della relazione finanziaria UEFA 2018/19 e del budget 2020/21

• aggiornamento sul lavoro dei comitati UEFA

• elezioni:

- Comitato Esecutivo UEFA (un membro per una carica annuale)

- Consiglio FIFA (un membro per una carica triennale)

• ratifica della composizione degli organi UEFA per l'amministrazione della giustizia

• ratifica della composizione del Comitato Governance e Compliance UEFA

Il Congresso inizierà alle ore 9 e terminerà alle 11 circa (CET). Circa 30 minuti dopo la conclusione, seguirà una conferenza stampa con il presidente UEFA Aleksander Čeferin.

Il Congresso UEFA e la conferenza stampa saranno trasmessi in diretta su UEFA.com.

Martedì 3 marzo: la UEFA Nations League 2020/21 inizia con il sorteggio della fase a leghe

Il Portogallo ha vinto la UEFA Nations League 2018/19 ©Sportsfile

Dopo il Congresso, l'attenzione sarà rivolta al calcio per nazionali. Il Beurs van Berlage Conference Centre ospiterà il sorteggio della fase a leghe di UEFA Nations League 2020/21.

Il sorteggio della seconda edizione della nuova competizione UEFA per nazionali, trasmesso in diretta su UEFA.com, dà seguito alla prima UEFA Nations League. La competizione 2020/21 vuole consolidare il successo dell'edizione 2018/19, vinta dal Portogallo davanti al suo pubblico.

La fase a leghe si giocherà a settembre, ottobre e novembre 2020, mentre la fase finale si disputerà nel 2021 e gli spareggi salvezza si giocheranno a marzo 2022.

Maggiori informazioni sulla UEFA Nations League 2020/21

Mercoledì 4 marzo: 100 giorni a UEFA EURO 2020

Il presente UEFA Aleksander Čeferin con il trofeo di EURO ©UEFA

Sempre a proposito di calcio per nazionali, mercoledì sarà un giorno speciale, perché mancheranno appena 100 giorni all'inizio di UEFA EURO 2020 (12 giugno).

Per festeggiare i 60 anni del Campionato Europeo UEFA, il torneo si disputerà per la prima volta in 12 città europee. Ad Amsterdam, alcune leggende del calcio aiuteranno la UEFA a ripercorrere i sei decenni di uno degli appuntamenti sportivi più importanti del mondo.

La Johan Cruijff ArenA di Amsterdam ospiterà tre partite della fase a gironi e un ottavo di finale, mentre sette delle 12 città prescelte ospiteranno il Campionato Europeo per la prima volta.