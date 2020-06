Trabzonspor AŞ escluso dalle competizioni per club

Il 5 luglio 2019, la Camera arbitrale dell'Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha riscontrato che il Trabzonspor AŞ non era riuscito a rispettare il criterio del pareggio di bilancio, come previsto dal settlement agreement del 20 maggio 2016 che sanzionava il club con l'esclusione condizionale da una (1) competizione UEFA per la quale si fosse eventualmente qualificato nelle stagioni 2020/21 e 2021/22. La sanzione non sarebbe stata applicata se il club avesse soddisfatto alcune condizioni, tra cui il raggiungimento di risultati specifici nell'anno finanziario 2019.

Oggi, la Camera arbitrale CFCB ha riscontrato che il Trabzonspor non è riuscito a raggiungere l'obiettivo prefissato per l'anno finanziario 2019.

Di conseguenza, il club non potrà partecipare a una (1) competizione UEFA per club per la quale dovesse qualificarsi nelle stagioni 2020/21 e 2021/22.