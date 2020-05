Lechia Gdańsk sanzionato per violazione del fair play finanziario

La camera arbitrale dell'Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha emesso una sentenza sul caso del KS Lechia Gdańsk (Polonia), deferito dall'ispettore capo del CFCB per non aver soddisfatto i requisiti previsti dal Regolamento sulle licenze per club e sul fair play finanziario della UEFA.

Nello specifico, la società ha ricevuto una sanzione di 25.000 euro per non aver fornito le informazioni necessarie e/o la documentazione pertinente entro i termini previsti.