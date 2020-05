Prova il quiz su Cristiano Ronaldo!

In tutto il mondo, genitori e insegnanti cercano di barcamenarsi con lo smart working e la scuola a distanza, mentre i bambini studiano a casa e non possono tirare due calci al pallone con gli amici.

Per regalare a tutti una pausa dallo studio e una sana dose quotidiana di calcio, la UEFA Foundation ha ideato una serie di divertenti quiz per bambini sulle competizioni UEFA per club.

ll quiz di oggi è interamente dedicato a uno dei giocatori più forti del mondo, Cristiano Ronaldo. Quanto conosci il grande attaccante della Juventus?

Basta semplicemente guardare il video sopra, gustarsi i gol e rispondere ad alcune domande. Qualche ricerca su UEFA.com permetterà di trovare risposta alle domande più difficili.

Il quiz è pensato per bambini dai 6 a 12 anni, ma anche gli adulti possono divertirsi a rispondere!

Sei pronto/a? Guarda il video e rispondi alle seguenti domande. Troverai le risposte in fondo alla pagina.

1. Nel video, quale frazione dei gol di Ronaldo viene segnata di testa?

A Un terzo

B Due terzi

C Tre quarti

2. Quale gol segna con la maglia grigia da trasferta?

A Il primo

B Il secondo

C Il terzo

3. La bandiera a destra (o in basso, se usi un dispositivo mobile) rappresenta il paese di origine di Ronaldo: qual è?

La bandiera del paese di origine di Ronaldo ©UEFA.com

A Francia

B Portogallo

C Spagna

4. In che anno Ronaldo ha vinto il Campionato Europeo UEFA da capitano?

A 2008

B 2012

C 2016

5. Ronaldo è nato il 5 febbraio 1984 e ha giocato la prima partita in nazionale il 20 agosto 2003. Quanti anni aveva?

A 17

B 18

C 19

INTERVALLO: solo per curiosità, qual è il tuo gol preferito tra quelli che hai visto? Sapresti ricrearlo o disegnarlo?

6. Guarda questo link. Contro quali squadre Ronaldo non ha segnato in UEFA Champions League?

A Milan

B Ajax

C Barcellona

7. Guardando lo stesso link, contro quale squadra Ronaldo ha giocato più partite di Champions League?

A Liverpool

B Lione

C Marsiglia

8. Ronaldo ha anche giocato a Lisbona, Madrid e Manchester. Quale di queste città non è una capitale?

A Lisbona

B Madrid

C Manchester

Ronaldo esulta dopo un gol con la Juventus ©UEFA.com

9. Quante Champions League ha vinto Ronaldo?

A 4

B 5

C 6

10. Infine, guarda il video ancora una volta. Quale numero di maglia indossa Ronaldo?

A 7

B 9

C 10

Vuoi sapere subito le risposte? Scorri in basso!

RISPOSTE

1 A

2 A

3 B

4 B

5 C

6 B

7 C

8 C

9 B

10 A

