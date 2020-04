Sai rispondere a queste domande sulla Champions League?

Genitori e insegnanti di tutto il mondo in questo momento si destreggiano tra compiti e lavoro in smart working. Ciò comporta che i bambini studiano a distanza dietro un monitor e non hanno la possibilità di dare quattro calci a un pallone tra amici in un campetto.

Per dare a tutti una pausa quotidiana dallo studio e dall'insegnamento in isolamento, e per assicurare che tutti abbiano la propria dose giornaliera di calcio, la UEFA Foundation ha ideato una serie di divertenti quiz per bambini, incentrati sulle competizioni UEFA per club.

Tutto ciò che i bambini devono fare è guardare il video, godersi i gol e poi rispondere a una serie di domande relative a ciò che hanno visto, con alcune ricerche su UEFA.com che forniranno le risposte alle domande più difficili.

L'esercizio è pensato per i bambini tra i 6 e i 12 anni, ma anche gli adulti possono partecipare e divertirsi!



Pronti? Prima guardate il video e poi rispondete alle seguenti domande. Le risposte sono in fondo alla pagina.

1. Il Bayern è stata la squadra col miglior attacco nelle sei giornate della fase a gironi. Quanti gol ha segnato in media a partita?



A) 3

B) 4

C) 5

2. Robert Lewandowski è il capocannoniere della fase a gironi con dieci gol. Ci sai dire la sua nazionalità attraverso la bandiera sulla destra?



A) Gibilterra

B) Irlanda del Nord

C) Polonia

3. Sai dirci in quale club inglese ha accettato di trasferirsi Hakim Ziyech quando lascerà l'Ajax?

A) Chelsea

B) Manchester City

C) Tottenham

4. Chi è l'allenatore del Manchester City maestro dei passaggi?



A) Josep Guardiola

B) Miralem Pjanić

C) Gianluigi Buffon

5. Qual è l'unica squadra ad aver segnato al Paris Saint-German nella fase a gironi di UEFA Champions League?



A) Real Madrid

B) Real Sociedad

C) Real Zaragoza

FINE PRIMO TEMPO: guarda di nuovo il video. Riesci a scrivere tutte le statistiche che ricordi? Non preoccuparti troppo se sbagli a scrivere.



6. L'Ajax gioca ad Amsterdam, come puoi vedere sulla destra. Di quale nazione Amsterdam è la capitale?



A) Belgio

B) Danimarca

C) Olanda

7. Che numero indossa Gianluigi Buffon alla Juventus?



A) 55

B) 66

C) 77

8. Per quale squadra gioca Ansu Fati?



A) Barcellona

B) Inter

C) Juventus

9. Il Bayern ha vinto tutte le partite della fase a gironi, sai dirci quando si è aggiudicato la sua ultima UEFA Champions League?



A) 2012

B) 2013

C) 2014

10. Se in totale si sono giocate 96 partite, e ci sono otto gironi da quattro squadre, quante partite si sono giocate in ogni girone?



A) 10

B) 12

C) 14

Vuoi scoprire le risposte? Scorri la pagina...

RISPOSTE

1 = B

2 = C

3 = A

4 = A

5 = A

6 = C

7 = C

8 = A

9 = B

10 = B