Divertiti con i quiz sulla Champions League!

In tutto il mondo, genitori e insegnanti cercano di barcamenarsi con lo smart working e la scuola a distanza, mentre i bambini studiano a casa e non possono tirare due calci al pallone con gli amici.

Per regalare a tutti una pausa dallo studio e una sana dose quotidiana di calcio, la UEFA Foundation ha ideato una serie di divertenti quiz per bambini sulle competizioni UEFA per club.

Basta semplicemente guardare il video sopra, gustarsi i gol e rispondere ad alcune domande. Qualche ricerca su UEFA.com permetterà di trovare risposta alle domande più difficili.

Il quiz è pensato per bambini dai 6 a 12 anni, ma anche gli adulti possono divertirsi a rispondere!

Sei pronto/a? Guarda il video e rispondi alle seguenti domande. Troverai le risposte in fondo alla pagina.

1. Quanti gol vengono segnati di destro?

A 5

B 7

C 9

2. Quanti gol vengono segnati di sinistro?

A 7

B 8

C 9

La Juventus di Cristiano Ronaldo è la squadra che segna di più nel video? ©Getty Images

3. Quale squadra segna più gol nel video?

A Juventus

B Barcellona

C Liverpool

4. Quale squadra subisce tre gol?

A Slavia Praha

B Valencia

C Lokomotiv Moskva

5. Uno dei giocatori del video è inglese? Chi?

A Sven Bender

B Dani Olmo

C Alex Oxlade-Chamberlain

INTERVALLO: solo per curiosità, qual è il tuo gol preferito tra quelli che hai visto?

6. Oltre al Liverpool, quali squadre inglesi hanno partecipato a questa UEFA Champions League?

A Arsenal, Manchester United e Tottenham Hotspur

B Chelsea, Manchester City e Tottenham Hotspur

C Chelsea, Manchester City e Manchester United

7. Le squadre ricevono tre punti a vittoria. Qual è il numero massimo di punti che possono totalizzare in sei partite?

A 15

B 18

C 21

8. Nella fase a gironi di UEFA Champions League, ogni settimana si giocano 16 partite. In totale ci sono sei settimane di incontri: quante partite si giocano in totale?

A 72

B 84

C 96

Dove è stata giocata la finale del 2019? ©AFP/Getty Images

9. Quale nazione ha ospitato la finale di UEFA Champions League nel 2019?

A Spagna

B Italia

C Francia

10. Nel video appare uno dei giocatori che hanno segnato nella finale di UEFA Champions League del 2019. Chi?

A Marcel Sabitzer

B Mohamed Salah

C Paulo Dybala

Vuoi conoscere le risposte? Scorri in basso!

RISPOSTE

1 B

2 A

3 A

4 C

5 C

6 B

7 B

8 C

9 A

10 B