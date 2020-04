L'FC Ordabasy evita possibili esclusioni dalle competizioni UEFA

La Camera Giudicante dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club ha confermato che l'FC Ordabasy (KAZ) ha soddisfatto le condizioni stabilite nel dicembre 2019 e pertanto non sarà escluso dalle competizioni UEFA per club.

Il 19 dicembre 2019, la Camera Giudicante dell'Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA (CFCB) aveva deciso di escludere l'FC Ordabasy dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club nelle quali il club si sarebbe qualificato nelle due (2) successive stagioni (ovvero 2020/21 e 2021/22), a meno che la società non sarebbe stata in grado di dimostrare, entro il 31 gennaio 2020, di aver pagato gli importi identificati come debiti scaduti al 30 settembre 2019.

Da quella data l'FC Ordabasy ha fornito alla CFCB UEFA le prove che hanno soddisfatto la Camera Arbitrale e quindi tale condizione è stata ottemperata entro il termine stabilito.

Di conseguenza, l'esclusione contenuta nella decisione del dicembre 2019 non avrà effetto.