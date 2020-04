È disponibile la Relazione annuale UEFA 2018/19

Un altro anno ricco di eventi per la UEFA è raccontato nella Relazione annuale 2018/19, disponibile online in formato audio e digitale in inglese e solo in formato digitale in francese e spagnolo.

La relazione offre un approfondimento completo sulle attività, le decisioni, le politiche e le strategie dell'organo di governo del calcio europeo dall'inizio di luglio 2018 alla fine di giugno 2019.

Con un look essenziale e moderno e un'ampia varietà di grafici, statistiche e foto, la relazione è indispensabile non solo per chi segue il calcio europeo, ma anche per chi vuole conoscere meglio le attività della UEFA in tutto il continente.

La relazione è altrettanto importante per studenti e ricercatori.

La UEFA, custode del calcio

Nella prefazione, il presidente UEFA Aleksander Čeferin ribadisce l'impegno dell'organizzazione – attraverso la sua strategia globale – a proteggere, promuovere e far crescere il calcio europeo, preservandone i valori essenziali:

"La UEFA, in qualità di custode del calcio, deve proteggerlo, farlo evolvere (…) e tramandarlo ai posteri in una condizione ancora migliore"

"Il calcio è lo sport più seguito d'Europa e del mondo e vogliamo che rimanga tale"

"Metteremo il calcio al primo posto e faremo in modo che rimanga accessibile a tutti"

"Ristabiliremo e aumenteremo la fiducia nella governance del calcio"

"Faremo in modo che il calcio resti competitivo, salvaguardone l'integrità sportiva e la sostenibilità"

"La strategia richiede una stretta collaborazione da parte di tutte le organizzazioni calcistiche. Lavorando insieme, cresceremo insieme e raggiungeremo il nostro obiettivo comune: proteggere il calcio europeo"

Compagna di viaggio

Dalle competizioni europee all'amministrazione, dallo sviluppo tecnico all'arbitraggio, dai programmi di assistenza alle relazioni per gli addetti ai lavori, fino alla promozione del calcio femminile e del futsal: la Relazione annuale UEFA 2018/19 è una fidata compagna di viaggio per tutti coloro che desiderano conoscere meglio l'essenza del lavoro della UEFA.