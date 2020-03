Rinvio tornei giovanili

Alla luce degli sviluppi legati alla diffusione del virus COVID-19 in Europa e delle relative restrizioni di viaggio imposte dai governi, sono rinviati tutti i turni Elite dei Campionati Europei Under 17 maschili e femminili e Under 19 maschili e femminili in programma dal 14 marzo al 14 aprile.

Si tratta di una misura precauzionale generale, adottata per evitare che i giocatori (molti dei quali minori) si trovino lontani dalle loro famiglie qualora i governi delle nazioni ospitanti dichiarino lo stato di blocco totale o quarantena.

Ulteriori informazioni sulla riprogrammazione di queste competizioni verranno comunicate a tempo debito, dopo un'attenta valutazione delle alternative.