Aggiornamento sulle gare delle competizioni UEFA

In seguito alle decisioni prese dalle autorità rilevanti in merito alle misure nei confronti del virus COVID-19, le seguenti gare delle competizioni UEFA per club si disputeranno come da programma, ma a porte chiuse.

UEFA Champions League, ottavi di finale:

• Paris Saint-Germain (Francia) – Borussia Dortmund (Germania), 11 marzo, 21.00 CET

UEFA Europa League, ottavi di finale:

• Olympiacos FC (Grecia) – Wolverhampton Wanderers FC (Inghilterra), 12 marzo, 21.00 CET

Inoltre, la sfida di UEFA Youth League tra FC Internazionale Milano e Stade Rennais FC, in programma l'11 marzo 2020 alle 15.00 al Centro Tecnico Nazionale della FIGC, non verrà disputata in seguito alla decisione dell'FC Internazionale Milano di non scendere in campo. L'Organo Etico di Controllo e Disciplina UEFA prenderà una decisione in merito a tempo debito.

Eventuali, ulteriori aggiornamenti riguardanti altre gare delle competizioni UEFA verranno pubblicati a tempo debito su UEFA.com.