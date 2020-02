Meeting del Comitato Esecutivo UEFA: ordine del giorno

007 - Designazione delle città che ospiteranno varie finali UEFA

Il Comitato Esecutivo UEFA si riunirà ad Amsterdam lunedì 2 marzo dalle 10 alle 16, alla vigilia del 44º Congresso Ordinario UEFA. Il meeting si svolgerà all'NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky (Dam 9, 1012 JS Amsterdam).

I principali punti all'ordine del giorno sono:

• Designazione delle città che ospiteranno i seguenti eventi:

- Finale di UEFA Europa League 2022

- Supercoppa UEFA 2022 e 2023

- Finale di UEFA Women’s Champions League 2022 e 2023

- Congresso UEFA 2021

• Approvazione dai regolamenti di:

- UEFA Champions League 2020/21

- UEFA Europa League 2020/21

- UEFA Youth League 2020/21

- Supercoppa UEFA 2020

- UEFA Women’s Champions League 2020/21

- UEFA Futsal Champions League 2020/21

Per il meeting del Comitato Esecutivo non sono previste attività con i media. La conferenza stampa è prevista per il giorno seguente dopo il Congresso UEFA.

Il meeting successivo del Comitato Esecutivo UEFA si terrà mercoledì 27 maggio a Danzica (Polonia).