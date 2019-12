Il 2019 della UEFA – Seconda parte: il Calcio portato avanti

Le fasi finali di UEFA EURO 2020 prendono forma

Uno sguardo alla nuova UEFA Women’s Champions League

Van Dijk, Bronze e Cantona vincono ai UEFA awards

15 anni di UEFA HatTrick

Stéphanie Frappart diventa il primo arbitro femmina in carica di una delle principali manifestazioni, la Supercoppa UEFA



LUGLIO

UEFA's HatTrick assistance programme ha celebrato 15 anni di cambiamenti nel mondo del calcio nelle federazioni nazionali in Europa. Entro il 2024, il programma HatTrick avrà procurato €2.6 miliardi in supporto delle 55 associazioni membre della UEFA.

AGOSTO

Un momento storico quando l'arbitro femmina francese Stéphanie Frappart viene designata per dirigere la finale di Supercoppa UEFA tra Liverpool e Chelsea a Istanbul.

L'icona francese Eric Cantona riceve il 2019 UEFA President's Award al sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League a Monaco.

Virgil van Dijk e Lucy Bronze ©UEFA.com

Il difensore del Liverpool Virgil van Dijk e Lucy Bronze dell'Inghilterra sono stati eletti UEFA Men’s e Women's Player of the Year 2018/19.

Il belga Eden Hazard è stato eletto 2018/19 UEFA Europa League Player of the Season dopo aver vinto il titolo con il Chelsea.

Il club della Bundesliga Borussia Dortmund e il tifoso del Burnley FC Scott Cunliffe hanno vintoil premio 2019 UEFA #EqualGame Award.

SETTEMBRE

La finale di UEFA Champions League batte ogni record superndo 1 miliardo di interazioni sui social media, confermandosi l'evento sportivo più grande del mondo dell'anno.

La UEFA lancia la sua campagna Football in Schools ©UEFA.com

Il Presidente UEFA Aleksander Čeferin inaugura il programma Football in Schools a un evento in Slovenia.

La UEFA dichiara che pianterà 600,000 alberi nelle 12 città ospitanti di UEFA EURO 2020, investendo in progetti per l'energia rinnovabile per contrastare le emissioni dei tifosi alle gare dell'Europeo.

Il Comitato Esecutivo UEFA approva una nuova struttura delle leghe per la UEFA Nations League a partire dall'edizione 2020/21 – una delle tante decisioni importanti nel meeting tenutosi a Ljubljana, Slovenia.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights 2019 UEFA Grassroots Awards

Inghilterra, Germania, Polonia, Norvegia e Scozia sono le vincitrici dell'oro ai 2019 UEFA Grassroots Awards.

OTTOBRE

La UEFA fa partire una campagna di senibilizzazione nei confronti dei traumi alla testa nel calcio, per educare e sensibilizzare giocatori, allenatori, arbitri, dottori e il pubblico.

I club europei, le squadre nazionali e i loro giocatori si uniscono con la UEFA e il network Fare per promuovere la diversità, inclusione e accessibilità nel calcio, e combattere la discriminazione.

NOVEMBRE

La UEFA dà il benvenuto a i tecnici ©UEFA

Gli allenatori dei maggiori club europei si sono incontrati con la UEFA all'annuale UEFA Elite Club Coaches Forum a Nyon.

La UEFA Foundation for Children annuncia 42 nuovi progetti per rinforzare il suo lavoro per migliaia di bambini in tutto il mondo.

DICEMBRE

Il sorteggio UEFA EURO 2020 a Bucharest ©Getty Images

Le finali di UEFA EURO 2020 – che si terranno in tutta Europa la prossima estate, per celebrare il 60 anni di EURO EURO – sono sempre più vicine dopo la scintillante cerimonia del sorteggio in una delle 12 città ospitanti, Bucharest.

La UEFA annuncia un nuovo formato - tra cui una fase a gironi con 16 squadre - per la UEFA Women's Champions League dal 2021/22 – una delle tante decisioni chiave del meeting del Comitato Esecutivo UEFA a Nyon.