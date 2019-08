Svelati finalisti premi Calciatore e Calciatrice dell'Anno UEFA 2018/19

La UEFA ha annunciato oggi i nomi dei finalisti per i premi UEFA di Calciatore e Calciatrice dell'Anno per il 2018/19. I premi verranno assegnati giovedì 29 agosto durante la cerimonia di Montecarlo per il sorteggio della fase a gironi 2019/20 di UEFA Champions League.

Per il premio riservato agli uomini, i tre finalisti sono stati scelti da una giuria di 80 allenatori composta dai tecnici dei club della fase a gironi della UEFA Champions League e UEFA Europa League 2018/19, insieme a 55 giornalisti in rappresentanza delle 55 federazioni affiliate alla UEFA, scelti dal gruppo European Sports Media (ESM).

Ad allenatori e giornalisti è stato richiesto di scegliere una lista di tre calciatori, assegnando a ciascun giocatore cinque, tre e un punto. Il risultato finale ha tenuto quindi conto della somma dei voti degli allenatori e dei giornalisti. Agli allenatori non è stato permesso di votare calciatori della propria squadra.

I tre calciatori che hanno ricevuto più punti alla conclusione delle votazioni sono in ordine alfabetico:

Lionel MESSI (Argentina – FC Barcellona)

Cristiano RONALDO (Portogallo – Juventus)

Virgil VAN DIJK (Olanda – Liverpool FC)

I calciatori che completano la top ten sono visibili qui.

Per il premio riservato alle donne, le tre finaliste sono state scelte da una giuria composta dagli allenatori delle 12 squadre più in alto nell'ultimo ranking UEFA per nazionali femminili - che comprende le nove squadre europee che hanno da poco partecipato alla Coppa del Mondo femminile FIFA - insieme agli allenatori degli otto club dei quarti della UEFA Women's Champions League 2018/19. Nella giuria inoltre 20 giornalisti specializzati in calcio femminile, scelti dal gruppo ESM.

Come per il premio maschile, agli allenatori e giornalisti è stato chiesto di scegliere tre finalisti e assegnare loro cinque, tre e un punto. Il risultato finale ha tenuto quindi conto della somma dei voti degli allenatori e dei giornalisti. Agli allenatori non è stato permesso di votare calciatrici della propria squadra.

Le tre calciatrici che hanno ricevuto più punti alla conclusione delle votazioni sono in ordine alfabetico:

Lucy BRONZE (Inghilterra – Olympique Lyonnais)

Ada HEGERBERG (Norvegia – Olympique Lyonnais)

Amandine HENRY (Francia – Olympique Lyonnais).

Le calciatrici che completano la top ten sono visibili qui.

I premi UEFA di Calciatore dell'Anno si aggiungono ai quattro premi per ruolo della UEFA Champions League che coroneranno il miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante della UEFA Champions League 2018/19, e che verranno assegnati durante la cerimonia di giovedì 29 agosto a Montecarlo per il sorteggio della fase a gironi 2019/20 di UEFA Champions League.