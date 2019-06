UEFA e SIGA firmano accordo di cooperazione

029 - Nuovo accordo per sviluppare, tutelare e promuovere l'integrità nello sport

La UEFA ha siglato un accordo di cooperazione con la Sport Integrity Global Alliance (SIGA) per favorire il dialogo e salvaguardare l'integrità del calcio in Europa nel lungo periodo.

Lo scopo dell'accordo è sfruttare i punti di forza delle organizzazioni per promuovere lo sviluppo e l'implementazione dei più alti standard nello sport in generale, e nel calcio in particolare, in aree quali good governance, integrità, etica e tutela dei partecipanti vulnerabili in Europa.

A proposito dell'accordo, il presidente UEFA President Aleksander Čeferin ha dichiarato:

"I problemi affrontati dallo sport e dalla società non possono essere risolti con azioni individuali".

"La condivisione delle conoscenze e il dialogo costruttivo sono fondamentali affinché le organizzazioni si trovino nella posizione ottimale per contrastare questi problemi. L'accordo con la Sport Integrity Global Alliance, dunque, è un passo importante in questa direzione".

Emanuel Macedo de Medeiros, CEO della Sport Integrity Global Alliance, ha aggiunto:

"Questo storico accordo di cooperazione ci accompagna in una nuova era per l'integrità nello sport. Basato su un autentico spirito riformista, l'accordo darà vita a un programma di portata globale e porterà i più elevati standard etici e di governance nel calcio di tutta Europa".

"La UEFA e il presidente Aleksander Čeferin continuano a tracciare un sentiero per l'integrità nel calcio. Si tratta di un impegno comune e manda un segnale forte a tutte le organizzazioni che hanno a cuore l'integrità nello sport. È il momento di unirsi alla Sport Integrity Global Alliance e alla UEFA e supportare le nostre proposte per garantire uno 'sport pulito' a tutti i livelli".

Nota per gli editori: l'accordo integrale è disponibile qui

Informazioni sulla Sport Integrity Global Alliance:

La Sport Integrity Global Alliance è la coalizione più grande del mondo nel campo della governance e dell'integrità nello sport. Sostenuta da oltre 100 promotori internazionali in vari settori, è un'organizzazione indipendente e neutrale che ha la missione di apportare riforme importanti e aumentare l'integrità in tutti gli sport con una serie di standard universali. La Sport Integrity Global Alliance è l'unica organizzazione a unire sport, governi, istituzioni accademiche, organizzazioni internazionali, sponsor, titolari di diritti, ONG e aziende di servizi professionali provenienti da tutto il mondo per una causa comune: promuovere una maggiore integrità in ogni sport.

