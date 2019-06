Il 95° compleanno di Hans Bangerter

Hans Bangerter, ex Segretario Generale UEFA, festeggia il suo 95esimo compleanno il 10 giugno.

Nato a Studen, vicino alla capitale svizzera, Berna, il 10 giugno 1924, Hans Bangerter è entrato a far parte dell'UEFA come primo segretario generale a tempo pieno il 1° gennaio 1960 e ha ricoperto la carica fino al suo ritiro il 31 dicembre 1988 contribuendo ai primi anni dell'organizzazione e ai successivi sviluppi.

È stato nominato membro onorario della UEFA al Congresso UEFA di Göteborg nel giugno del 1992 e, come tale, partecipa regolarmente al Congresso UEFA e alle principali finali della competizione UEFA, non avendo perso la sua passione per il calcio. È anche membro onorario della federcalcio svizzera (SFV/ASF) e detiene l'ordine al merito della FIFA.

La UEFA e la comunità calcistica europea colgono l'occasione per fare tanti auguri ad Hans Bangerter in questo suo giorno speciale.