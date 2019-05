“LIVE IT. FOR REAL”: l'imperdile offerta per i biglietti di UEFA EURO 2020

La UEFA ha svelato la policy di vendita dei biglietti e i prezzi dei tagliandi per UEFA EURO 2020 che, per la prima volta, si giocherà in tutta Europa per celebrare il 60° anniversario della competizione. Il torneo, che si disputerà dal 12 giugno al 12 luglio 2020, vedrà le 24 finaliste giocare in 12 città diverse: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo.

Ben tre milioni di biglietti (un record) sarà a disposizione dei tifosi. Ciò significa che più tifosi che mai avranno la possibilità di vivere la competizione dal vivo: ‘LIVE IT. FOR REAL’. Lo slogan è stato ideato per ispirare e incoraggiare i tifosi a vivere le partite allo stadio. Quasi 2,5 milioni di biglietti - più del numero totale disponibile per tutto UEFA EURO 2016 - sono stati riservati ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico.

'Fans First'

• L'82% dei biglietti per UEFA EURO 2020 andranno ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico;

• 1 milione di biglietti sotto i 100 euro o meno per 44 partite.

• Un totale di 40.000 biglietti saranno disponibili per le semifinali e la finale di Londra.

• I tifosi che non riusciranno riceveranno i biglietti dopo dopo questa prima fase fase (in caso di pagamenti non andati a buon fine e di biglietti rifiutati), saranno i primi ad essere informati sulla disponibilità di nuovi biglietti e riceveranno un periodo di priorità esclusivo per acquistare questi tagliandi.

Tipologie di biglietti in vendita

Ci saranno due diversi tipi di biglietti tra cui scegliere:

• Biglietto individuale: una partita in uno stadio

• Biglietto ‘Follow my team’: un biglietto che permetterà ai tifosi di partecipare a una partita della fase a eliminazione diretta della propria squadra preferita indipendentemente dalla location della partita. Se la propria squadra verrà eliminata prima della fase a eliminazione diretta, il prezzo del biglietto sarà rimborsato al 100%

La UEFA metterà a disposizione per ogni partita dei biglietti riservati ai tifosi diversamente abili, nella categoria di prezzo più bassa, indipendentemente dalla posizione nello stadio. I tifosi diversamente abili potranno inoltre richiedere un posto gratuito per un accompagnatore.

Tempistiche per richiedere i biglietti su euro2020.com/tickets

Nella prima fase di vendita – che andrà dal 12 giugno al 12 luglio 2019 - 1,5 milioni di biglietti saranno a disposizione del pubblico generico, ovvero il 50% in più (500.000) di quelli del 2016. In questo periodo di vendita, i tifosi potranno fare richiesta per i biglietti ‘Fans First’ della Categoria 3 per le semifinali e per la finale. Allo stesso modo, i tifosi delle squadre partecipanti potranno richiedere tali biglietti nel mese di dicembre 2019 o aprile 2020.

Nella seconda fase di vendita - all'inizio di dicembre 2019 - 960.000 biglietti saranno a disposizione dei tifosi delle squadre partecipanti, ovvero il 20% in più (160.000 biglietti) del 2016. Queste vendite inizieranno dopo il sorteggio della fase finale del 30 novembre 2019.

Un'altra fase di vendita sarà ad aprile 2020 quando si conosceranno le ultime quattro squadre qualificate alla fase finale di UEFA EURO 2020 dopo gli spareggi delle Qualificazioni Europee che si giocheranno tra il 26 e il 31 marzo 2020.

Tutti i biglietti saranno venduti esclusivamente online attraverso un unico sito: euro2020.com/tickets. Per tutte le partite e categorie dove la domanda supererà l'offerta, i biglietti verranno assegnati da un sorteggio equo e trasparente. Tutti i richiedenti avranno le stesse possibilità di successo indipendentemente dalla data di presentazione della domanda nel periodo tra il 12 giugno e il 12 luglio 2019.





Categorie e prezzi dei biglietti

I biglietti per EURO 2020 saranno messi in vendita in tre categorie di prezzo, con le città ospitanti suddivise in due fasce di prezzo per riflettere il potere d'acquisto e il reddito medio dei residenti.

Fascia A: Amsterdam, Bilbao, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo, mentre la Fascia B comprende Baku, Bucarest e Budapest.

Le fasce di prezzo sono state applicate per tutto il torneo. Di conseguenza, i biglietti per i quarti di finale a Baku saranno meno costosi dei biglietti per i quarti di finale a Monaco, Roma e San Pietroburgo.

Categoria 1 – posizione centrale; Categoria 2 – principalmente negli angoli; Categoria 3 – dietro le porte

Fascia A: Amsterdam, Bilbao, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma, San Pietroburgo Fase a gironi e ottavi di finale Quarti di finale e partita d'apertura (Monaco, Roma, San Pietroburgo) Categoria 3 €50 €75 Categoria 2 €125 €145 Categoria1 €185 €225

Fascia B: Baku, Bucarest e Budpaest Fase a gironi, ottavi di finale e quarti di finale (Baku) Categoria 3 €30 Categoria 2 €75 Categoria 1 €125

Semifinali (Londra) Finale (Londra) ‘Fans First’ €85 €95 Categoria 3 €195 €295 Categoria 2 €345 €595 Categoria 1 €595 €945

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile in ciascun paese ospitante è inclusa nel prezzo del biglietto e sarà coperta dalla UEFA.

Piattaforma ufficiale di rivendita

Una piattaforma di rivendita dei biglietti permetterà ai tifosi di offrire i propri biglietti per la rivendita al valore nominale tramite euro2020.com/tickets. La piattaforma di rivendita dei biglietti sarà disponibile nel 2020. Questa piattaforma consentirà ai tifosi di acquistare in sicurezza i biglietti da altri tifosi attraverso un canale di vendita ufficiale della UEFA. Ciò elimininerà il rischio di acquisto di biglietti non validi o fraudolenti e garantirà che i venditori riceveranno interamente il loro denaro.

Pacchetti Hospitality

Dal 12 giugno 2019 ci saranno dei pacchetti hospitality ufficiali per tutti gli stadi. Saranno disponibili diverse opzioni, tra cui suite private, sale business e un club con un ambiente più informale. Per maggiori informazioni visita euro2020.com/hospitality.

Nota per la stampa:

Un opuscolo dettagliato per i biglietti è disponibile qui.