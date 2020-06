L'Inter piange Corso, "campione eterno"

Il centrocampista veronese ha giocato per l'Inter tra il 1957 e il 1973. Durante il suo lungo periodo con i nerazzurri, Corso ha vinto quattro titoli nazionali, due Coppe europee (1963/64 e 1964/65) e due Coppe Intercontinentali, segnando 94 gol in 502 partite in tutte le competizioni.

Ha terminato la sua carriera nel 1975 dopo due stagioni con il Genoa, e ha iniziato a allenare, tornando all'Inter nel 1985/86.

Ha vestito 23 volte la maglia dell'Italia e ha segnato quattro gol per il suo paese. Corso è stato soprannominato "il piede sinistro di Dio" per il suo calcio di punizione e le sue abilità nel cross. L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha dichiarato: “Mario è stato l'unico giocatore che Pelé ha dichiarato che avrebbe voluto avere nel suo Brasile. Questo può aiutare i giovani a capire la sua classe. Era il mio giocatore preferito nella 'Grande Inter'".

“È morto Mario Corso, un campione eterno di classe infinita. Con il piede sinistro, ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un'epoca", ha dichiarato l'Inter in una nota. "Tutti i nostri pensieri e affetto vanno alla sua famiglia in questo momento difficile".