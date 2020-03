Il calcio francese piange Hidalgo

Michel Hidalgo, ex Ct della Francia, si è spento a Marsiglia giovedì pomeriggio, quattro giorni dopo aver compiuto 87 anni.

Hidalgo ha allenato la Francia dal 1976 al 1984, anno in cui ha vinto il Campionato Europeo UEFA davanti al suo pubblico e ha regalato il primo trionfo internazionale al suo paese.

"Michel Hidalgo è uno dei nomi più importanti del calcio francese - ha commentato Noël Le Graët, presidente della Federcalcio transalpina (FFF) -. Con il suo stile di gioco, la sua personalità e la sua passione esemplare, ha contribuito alla grandezza del nostro calcio a livello internazionale e alla sua popolarità in Francia. È riuscito a darci emozioni incredibili che rimarranno per sempre con noi".

Hidalgo festeggia la vittoria di EURO con la squadra ©Getty Images

Battuta dalla Germania Ovest in semifinale di Coppa del Mondo FIFA 1982, la squadra di Hidalgo – guidata da Michel Platini – ha risposto in grande stile due anni più tardi. Dopo tre vittorie su tre nella fase a gironi, ha battuto il Portogallo ai supplementari in semifinale e la Spagna in finale.

Hidalgo, che dopo il trionfo ha lasciato il posto al suo vice Henry Michel, rimane una figura importante nella storia del calcio francese. Celebre è il suo "carré magique" (quadrato magico), il centrocampo a quattro formato da Platini, Alain Giresse, Jean Tigana e Luis Fernandez che ha incantato il mondo.



Ex centrocampista, Hidalgo ha esordito nel Le Havre e ha disputato la prima finale di Coppa dei Campioni nel 1956 con lo Stade de Reims, segnando nella gara persa 4-3 contro Real Madrid. In seguito ha vinto due campionati e due Coppe di Francia con il Monaco e ha collezionato una sola presenza in nazionale nel 1962.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha lavorato per l'associazione calciatori ed è diventato Ct della nazionale nel 1976, subentrando a Stefan Kovacs (di cui era il vice). Dopo EURO 1984 è stato direttore tecnico della nazionale francese e del Marsiglia, lavorando successivamente con i media.



Nato nel nord della Francia da emigrati spagnoli, Hidalgo si è ritirato nel sud del paese ed è rimasto molto rattristato dalla morte dell'amico ed ex compagno di nazionale Raymond Kopa nel 2017. Secondo quanto riportano i media, se n'è andato circondato dalla famiglia e dagli amici più stretti.