Il calcio europeo piange José Antonio Reyes

La UEFA e il calcio europeo sono rattristati nell'apprendere della tragica scomparsa di José Antonio Reyes all'età di 35 anni.

Reyes detiene il record di unico giocatore ad aver vinto la Coppa UEFA/UEFA Europa League per cinque volte, l'ultima nel 2016 con il club in cui era cresciuto, il Siviglia, e con il quale aveva già trionfato nel 2014 e 2015. In precedenza aveva ottenuto due successi con l'Atlético Madrid nel 2010 e 2012.

Nel corso di una carriera durata quasi 20 anni, Reyes ha vinto in quasi tutto il continente, vestendo le maglie di Siviglia, Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid e Benfica, oltre ad aver trionfato con la Spagna ai Campionati Europei UEFA Under 19 nel 2002. Con la nazionale maggiore ha collezionato 21 presenze, segnando quattro reti e partecipando alla Coppa del Mondo FIFA 2006.