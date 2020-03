Nazionalità: tedesca

Data di nascita: 18 dicembre 1958

Membro del Comitato esecutivo dal: 2020

• Rainer Koch è nato a Kiel, nella Germania settentrionale, ma ha vissuto prevalentemente nei dintorni di Monaco di Baviera. Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università Ludwig Maximilian di Monaco, ha lavorato in vari tribunali distrettuali in diversi ruoli. Nel 2008 è diventato giudice della Corte Regionale Superiore di Monaco, di cui è stato presidente dal 2017 al 2019.

• Ex giocatore, allenatore delle giovanili e coordinatore nelle serie minori, ha iniziato la carriera da arbitro nella terza serie del campionato tedesco. Sposato con una figlia, Koch ha iniziato a lavorare nei tribunali sportivi a livello regionale, mentre dal 1998 è entrato nella Federcalcio tedesca (DFB) come presidente del comitato disciplinare. Nel 2004 è stato votato presidente della Federcalcio bavarese all’unanimità e da allora è stato rieletto quattro volte.

• Appassionato sostenitore del calcio di base, nel 2007 Koch è stato promosso a vicepresidente affari legali e costituzionali della DFB. Dal 2013 è stato anche vicepresidente per il calcio dilettantistico e due volte presidente DFB ad interim (2015, 2019). Inoltre, è stato membro dell’organo di controllo, etica e disciplina UEFA per nove anni ed è membro della commissione di appello UEFA dal 2015. Impiegato regolarmente come delegato di partita UEFA e FIFA, Koch è uno dei due membri europei che fanno parte del Comitato Governance FIFA.