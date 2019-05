Nazionalità: Francese

Data di nascita: 25 dicembre 1941

Membro Consiglio FIFA dal: 2019

• Ex impiegato dell'agenzia delle entrate, Noël Le Graët è entrato in politica come sindaco di Guingamp, città della Bretagna, nel 1995 (restando in carica fino al 2008). E' stato ai vertici del club locale, l'En Avant de Guigamp, dal 1972 al 1991, e poi dal 2002 al 2011, dimettendosi quando è stato eletto Presidente della FFF nel 2011. E' anche un noto uomo d'affari nel settore alimentare.

• Le Graët è cresciuto nell'ex Lega Calcio Professionistico (LFP), poi Lega Calcio Nazionale (LNF), di cui è entrato a far parte del consiglio di amministrazione nel 1984, per poi diventarne presidente nel 1991 – ruolo che ha ricoperto per nove anni. In questo periodo ha creato la DNCG, un direttorato nazionale responsabile del controllo finanziario sui club francesi.

• Vice-presidente responsabile delle questioni economiche della FFF dal 2002, Le Graët è stato eletto presidente dall'assemblea della FFF il 18 giugno 2011.