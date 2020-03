Iniziano le qualificazioni per UEFA eEURO 2020

Il cammino verso Londra inizia oggi con le qualificazioni per eEURO 2020, alle quali partecipano le 55 federazioni affiliate alla UEFA. La vincitrice sarà incoronata campione d'Europa l'11 luglio, alla vigilia della finale di UEFA EURO 2020 a Wembley.

Le 10 vincitrici dei gironi si qualificheranno per la fase finale del 10 luglio a Londra ©UEFA.com

Le 10 vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente per la fase finale a 16 squadre. Le 10 seconde classificate disputeranno un torneo di spareggio a maggio (in due giornate) per determinare le ultime sei partecipanti alla fase finale.

"Siamo contenti di dare ai gamer di ogni federazione la possibilità di rappresentare il loro paese su un grande palcoscenico", ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing di UEFA Events SA.

Le 10 seconde parteciperanno agli spareggi a maggio. Le prime sei andranno alla fase finale ©UEFA.com

Ogni federazione ha selezionato la squadra che la rappresenterà a eEURO 2020 con una sere di tornei online. In alcuni casi, però, sono stati organizzati bootcamp per invitare i migliori giocatori di ogni paese ad allenarsi ed essere valutati da esperti di efootball. Per diverse federazioni, la selezione per eEURO 2020 è stata il primo passo nel mondo dell'efootball.

Il torneo sarà disputato in un contesto che rappresenterà fedelmente il Campionato Europeo. Konami, partner ufficiale di EURO, ha appena pubblicato l'ultimo aggiornamento del videogioco PES 2020 inserendo le 55 nazioni partecipanti.

La squadra vincitrice di eEURO 2020 riceverà i biglietti per la finale di UEFA EURO 2020 e un premio in denaro. La UEFA trasmetterà in diretta alcune partite sul suo canale YouTube: si inizia lunedì 9 marzo alle 17 con lo streaming della sfida inaugurale tra Inghilterra e Serbia.

Nota per i media:

Per ulteriori informazioni sui gironi e sul calendario e per scaricare le foto per uso editoriale, accedere al seguente link: https://uefa.box.com/v/eEURO2020Qualifiers