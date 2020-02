Hublot diventa partner ufficiale di UEFA Women’s EURO 2021

Oggi mancano 500 giorni esatti all'inizio di UEFA Women’s EURO 2021, che si disputerà in Inghilterra. Hublot sarà uno dei partner ufficiali del torneo e fornirà i nuovi pannelli elettronici utilizzati dal quarto arbitro per indicare i minuti di recupero e le sostituzioni.

"È un momento perfetto per essere coinvolti nel calcio femminile ed è bello aver trovato un partner come Hublot che condivide i nostri obiettivi e le nostre ambizioni", ha dichiarato Nadine Kessler, direttrice calcio femminile UEFA.



"Poiché Hublot diventa partner ufficiale e promotore del calcio femminile in tutte le competizioni e le iniziative UEFA, tra cui la campagna Together #WePlayStrong, speriamo di portare questo sport a un pubblico ancora maggiore e di consolidare il rapporto con chi già gioca a calcio".

La partnership sosterrà il calcio femminile a tutti livelli. Di conseguenza, Hublot diventerà partner principale della UEFA Women's Champions League, di UEFA Women's EURO, del Campionato Europeo femminile Under 17 e Under 19 e di UEFA Women's Futsal EURO, ma anche della piattaforma di marketing Together #WePlayStrong, che intende coinvolgere sempre più donne nel calcio.

L'accordo con Hublot dà seguito ad altre partnership innovative come quelle stipulate con Nike, Visa ed Esprit negli ultimi 15 mesi. Nel 2017, la UEFA ha deciso per la prima volta di separare i diritti commerciali del calcio femminile da quelli del calcio maschile.

"L'interesse per il calcio femminile cresce a velocità impressionante. Siamo contenti di avere come nuovo partner un marchio prestigioso come Hublot, che si impegna a promuovere questo sport", ha commentato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing di UEFA Events SA.

"La collaborazione con marchi famosi come Hublot è proprio quello a cui pensavamo due anni fa, quando abbiamo separato i diritti maschili e femminili, ed è la prova che il calcio femminile può essere sostenuto da solo".

La finale di UEFA Women’s Champions League si disputerà a Vienna il 24 maggio, mentre la finale di UEFA Women’s EURO 2021 si terrà allo stadio di Wembley il 1° agosto del prossimo anno.

"È una partnership straordinaria. Siamo molto entusiasti di ampliarla al calcio femminile e di lavorare con la UEFA nelle sue competizioni. Il calcio è lo sport più appassionante del mondo ed è l'abbinata perfetta per Hublot”, ha dichiarato il CEO Ricardo Guadalupe.

"Come la UEFA, Hublot ma un'ossessione per la qualità, ha progetti ambiziosi per il futuro ed è orgogliosa di avere sostenitori fedeli. È un'accoppiata perfetta! Non potremmo essere più orgogliosi di essere partner della UEFA e di sostenere la crescita di questo bellissimo sport".

Il nuovo accordo tra Hublot e UEFA Women’s EURO 2021 consolida una partnership iniziata prima di UEFA EURO 2008. Da allora, la marca di orologi svizzera è stata presente in ogni edizione di UEFA EURO e tornerà quest'estate per UEFA EURO 2020, che si disputerà in 12 città.