Diventa il primo campione di UEFA eEURO!

UEFA presenta UEFA eEURO 2020, un torneo di eFootball per nazionali che vede in gara tutte le 55 federazioni affiliate alla UEFA: a rappresentare il tuo paese potresti essere proprio tu!

Il torneo sarà il più grande evento di eFootball per nazionali mai organizzato e vedrà i giocatori sfidarsi in esclusiva su KONAMI eFootball PES 2020. Il videogioco sarà infatti dedicato a UEFA EURO 2020.

Tutte le 55 federazioni UEFA cercheranno di qualificarsi alla fase finale di UEFA eEURO 2020 ©UEFA.com

Per tutte le nazioni partecipanti, lo scopo è qualificarsi alla fase finale in programma a Londra il 9 e il 10 luglio, prima della vera finale di UEFA EURO 2020 del 12 luglio allo stadio di Wembley. I vincitori di eEURO 2020 riceveranno i biglietti per assistere alla finale di UEFA EURO 2020 e un premio in denaro.

Ogni nazione può iscrivere una squadra di eFootball formata da due a quattro giocatori.

Chi può partecipare?

Il torneo è incentrato sul gioco di squadra, l'essenza del calcio. Dunque, ogni federazione parteciperà con una nazionale di eFootball di 2-4 giocatori.

Da novembre 2019 a gennaio 2020, le federazioni sceglieranno i membri della loro squadra tramite un apposito torneo online o fisico, a meno che non esista già una nazionale di eFootball. La squadra selezionata parteciperà alla fase di qualificazione online di eEURO e cercherà di raggiungere la fase finale a Londra.

Se vuoi partecipare, visita eEURO2020.com e seleziona la tua nazione per registrarti!

Come funziona il torneo?

A gennaio 2020 si svolgerà un sorteggio che suddividerà le nazioni partecipanti in 10 gironi per la fase di qualificazione online, da disputarsi tra marzo e maggio 2020.

Ogni nazione giocherà due partite (un giocatore contro uno) contro le altre squadre nel girone; i punti delle due partite verranno sommati per determinare la classifica nel girone.

Per la fase finale a Londra si qualificheranno 16 nazioni, che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di campione di UEFA eEURO 2020.

Per maggiori informazioni, visita la pagina web dedicata al torneo: UEFA eEURO 2020