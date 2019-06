La UEFA reinventa l'engagement digitale con i tifosi in Cina tramite Alipay

La UEFA ha annunciato una nuova ed esaltante partnership con Alipay, la più grande piattaforma mondiale di pagamenti e lifestyle, per coinvolgere e avvicinare più che mai gli appassionati di calcio cinesi al calcio europeo per nazionali.

La partnership comprende un account lifestyle UEFA che offre informazioni sulle competizioni europee per nazionali, oltre a un mini programma che permette ai tifosi cinesi di richiedere i biglietti per EURO 2020 in totale semplicità. Entrambe le funzionalità sono accessibili dall'app Alipay, la più utilizzata al mondo al di fuori dei social.

La collaborazione è la prima di questo genere per un'organizzazione sportiva internazionale. L'account lifestyle sarà un hub di contenuti per gli utenti cinesi che seguono le nazionali europee. I visitatori potranno leggere le ultime notizie sulle competizioni UEFA per nazionali e visualizzare contenuti esclusivi.

Per fare da complemento a queste esperienze digitali, il mini programma sarà collegato alla piattaforma UEFA per i biglietti di EURO 2020. In questo modo, gli appassionati di calcio in Cina potranno iniziare a richiedere biglietti per il torneo nella loro lingua.

"Il pubblico cinese ha una grande passione per le nazionali europee, che consentono di vedere in azione i giocatori più forti del mondo", ha commentato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA.

"Ai tifosi vogliamo offire contenuti premium nella loro lingua. La partnership con Alipay ci permette di fare esattamente questo".



Le soluzioni per il coinvolgimento dei tifosi tramite dispositivi mobili sfruttano la partnership esistente tra la UEFA e Alipay. A novembre 2018, la piattaforma digitale cinese ha firmato un contratto di otto anni con l'organo di governo del calcio europeo, diventando Official Global Payment Partner, Official Global Digital Wallet e Official Global FinTech Partner delle competizioni UEFA per nazionali maschili fino al 2026.

"Siamo molto contenti di mettere a disposizione una soluzione innovativa e integrata per coinvolgere i tifosi cinesi e offrire più esperienze nella loro lingua", ha commentato Sabrina Peng, chief marketing officer di Ant Financial.

"Alipay ha una grande esperienza nell'uso di mini programmi per agevolare le transazioni commerciali in Cina e nel mondo. È bello vedere che questa applicazione viene estesa al calcio. Nei prossimi anni, non vediamo l'ora di aumentare l'integrazione tra il calcio e la tecnologia grazie alla partnership con la UEFA".

I mini programmi sono app leggere che possono essere lanciate istantaneamente in un'interfaccia dell'app principale, senza dover scaricare app separate. Agli utenti offrono un accesso più rapido a vari servizi perché possono essere eseguite dall'app principale su qualsiasi sistema per dispositivi mobili. Ogni giorno, oltre 230 milioni di utenti accedono ai mini programmi di Alipay per varie applicazioni: dalla finanza all'istruzione, dai servizi medici ai trasporti.

Nei prossimi 12 mesi, la UEFA svilupperà attivazioni digitali e promozioni coinvolgenti su Alipay, avvicinando più che mai i tifosi cinesi al calcio europeo per nazionali.

Informazioni su Alipay

Amministrata da Ant Financial Services Group, Alipay è la più grande piattaforma di pagamenti e lifestyle del mondo. Nata nel 2004, serve più di 1 miliardo di utenti con i partner di e-wallet locali. Negli anni, Alipay si è evoluta da portafoglio digitale a piattaforma lifestyle. Direttamente dall'app, gli utenti possono prenotare un taxi o un hotel, acquistare biglietti per il cinema, pagare le bollette, prenotare servizi medici o acquistare prodotti per la gestione patrimoniale. Oltre ai pagamenti online, Alipay si sta espandendo ai pagamenti off line in negozio sia in Cina che all'estero. I servizi di pagamento in-store di Alipay funzionano in oltre 50 nazioni, mentre i servizi tax-free Alipay sono supportati in 35 paesi. Alipay funziona con oltre 250 istituti finanziari esteri e soluzioni di pagamento, per consentire pagamenti transnazionali ai cinesi che viaggiano all'estero e ai clienti esteri che acquistano prodotti da siti di e-commerce cinesi. Attualmente, Alipay supporta 27 valute.