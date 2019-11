Gruppo A: Portogallo (nazione ospitante), Italia, Bielorussia, Finlandia

Gruppo B: Spagna, Serbia (nazione ospitante), Ucraina, Francia

Gruppo C: Russia, Azerbaijan, Slovacchia, Croazia (nazione ospitante)

Gruppo D: Kazakistan, Slovenia, Romania, Repubblica Ceca (nazione ospitante)



Le quattro vincitrici si qualificheranno direttamente alla fase finale che si giocherà in Lituania dal 12 settembre al 4 ottobre .

Le quattro seconde andranno agli spareggi del 9 e 12 aprile per gli ultimi due posti in palio.

Finlandia e Bielorussia hanno iniziato dal turno preliminare.

La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo nel 2000 e nel 2004 e ha raggiunto altre tre finali. Inoltre, è una delle tre squadre che ha partecipato a tutte le otto edizioni del torneo insieme a Brasile e Argentina.

Anche Italia (2004) e Russia (2016) sono state vicecampioni.

Bielorussia, Finlandia, Francia, Romania, Slovacchia e Slovenia cercano di qualificarsi per la prima volta. Finlandia e Slovacchia non hanno mai partecipato a un torneo internazionale.

Sorteggio spareggi (9 e 12 aprile)



Seconda Gruppo C - Seconda Gruppo D

Seconda Gruppo B - Seconda Gruppo A

Le due vincitrici del doppio confronto degli spareggi si qualificheranno alla fase finale.

Come deciso dal Comitato Esecutivo UEFA, Russia e Ucraina non possono affrontarsi agli spareggi. Se dovesse verificarsi questa eventualità alla fine del turno elite, la squadra fuori casa del primo spareggio sarà scambiata con la squadra fuori casa del secondo spareggio.

Fase finale: dal 12 settembre al 4 ottobre 2020, Lituania (Kaunas Arena, Vilnius Arena e Klaipėda Arena)



Squadre per confederazione

AFC: 5

CAF: 3

CONCACAF: 4

CONMEBOL: 4

OFC: 1 (Isole Salomone)

UEFA: 7 (Lituania come nazione ospitante e altre sei nazioni)

Procedura di sorteggio del turno elite

Le squadre saranno suddivise in quattro gironi da quattro.

Le vincitrici dei gironi al turno principale sono classificate in base al ranking per coefficienti. Le prime quattro squadre nel ranking sono assegnate alla posizione 1 di ogni girone, le altre alla posizione 2.

Le seconde classificate al turno principale non sono teste di serie e sono assegnate alle posizioni 3 e 4.

Le nazioni che possono ospitare i mini tornei sono potenzialmente sette: tre in posizione 1, una in posizione 2 e tre in posizione 4. Queste squadre saranno suddivise in tre urne.

Dopo aver estratto una posizione (1, 2 o 4), viene estratta una squadra dalla rispettiva urne e viene assegnata al Gruppo A.

La procedura viene ripetuta per gli altri tre gironi.

Una volta sorteggiate le quattro squadre ospitanti, le altre tre squadre vengono riassegnate all’urna pertinente per il sorteggio.

Le rimanenti squadre vengono estratte in base alla loro fascia.

Come deciso dal Comitato Esecutivo UEFA, Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone

Il turno elite verrà disputato dal 27 gennaio al 5 febbraio.

Le quattro vincitrici dei gironi si qualificano per la fase finale, in programma in Lituania dal 12 settembre al 4 ottobre.

Le quattro seconde classificate andranno agli spareggi, in programma il 9 e il 12 aprile, e si aggiudicheranno gli ultimi due posti disponibili per le squadre europee.

Fasce del sorteggio del turno elite

Nazioni ospitanti:

Fascia 1 (Posizione 4)

Croazia

Repubblica Ceca

Ucraina

Fascia 2 (Posizione 2)

Serbia

Fascia 3 (Posizione 1)

Russia

Spagna

Portogallo

Fascia 1 (Posizioni 3 e 4, verranno aggiunte le squadre ospitanti non estratte):

Bielorussia

Finlandia

Francia

Romania

Slovacchia

Fascia 2 (Posizione 2 , verranno aggiunte le squadre ospitanti non estratte):

Azerbaigian

Italia

Slovenia

Fascia 3 (Posizione 1 , verranno aggiunte le squadre ospitanti non estratte):

Kazakistan

Vincitrici dei gironi al turno principale: Spagna (1), Slovenia (2), Azerbaigian (3), Italia (4), Kazakistan (5), Serbia (6), Russia (7), Portogallo (8)

Seconde classificate al turno principale: Finlandia (1), Ucraina (2), Slovacchia (3), Bielorussia (4), Romania (5), Francia (6), Croazia (7), Repubblica Ceca (8)

Statistiche del sorteggio

Finlandia e Bielorussia hanno iniziato dal turno preliminare.

La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo nel 2000 e nel 2004 e ha raggiunto altre tre finali. Inoltre, è una delle tre squadre che ha partecipato a tutte le otto edizioni del torneo insieme a Brasile e Argentina.

Anche Italia (2004) e Russia (2016) sono state vicecampioni.

Bielorussia, Finlandia, Francia, Romania, Slovacchia e Slovenia cercano di qualificarsi per la prima volta. Finlandia e Slovacchia non hanno mai partecipato a un torneo internazionale.



Procedura di sorteggio degli spareggi

Le quattro seconde classificate al turno elite verranno presorteggiate per i due spareggi (in casa e fuori casa) da disputarsi il 9 e il 12 aprile, in modo da decretare le ultime due qualificate alla fase finale.

Fascia 4

Seconda classificata Gruppo A

Seconda classificata Gruppo B

Seconda classificata Gruppo C

Seconda classificata Gruppo D

Verso la fase finale di Lituania: calendario

Turno elite: 27 gennaio–5 febbraio 2020

Spareggi: 9 e 12 aprile 2020

Sorteggio fase finale: da conf., Lituania

Fase finale: 12 settembre–4 ottobre 2020, Lituania (Kaunas Arena, Vilnius Arena e Klaipėda Arena)