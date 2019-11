Turno principale Coppa del Mondo di Futsal: le ultime

Inizia mercoledì il turno principale della Coppa del Mondo FIFA di futsal con 32 squadre in corsa per 16 posti nel turno elite - nonché alla fase di qualificazione di UEFA futsal EURO 2022 - che darà poi accesso alla fase finale in Lituania .

Risultati e classifiche

Le prime due di ciascun girone si qualificano al sorteggio del turno elite a inizio 2020

Queste 16 squadre si qualificheranno anche alla nuova fase a gironi di qualificazione di UEFA Futsal EURO 2022, con doppie sfide in casa e in trasferta

Qualificate al turno elite: Azerbaigian, Croazia, Kazakistan, Portogallo, Francia, Russia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Repubblica Ceca.

Sorteggio turno elite e spareggi in diretta streaming alle 14.15CET del 7 novembre

I gironi



Gruppo 1 (finisce domenica):

Qualificate: Spagna

Ancora in corsa: Georgia*, Finlandia*

Eliminate: Polonia (nazione ospitante)

Gruppo 2 (finisce domenica):

Ancora in corsa: Ucraina, Slovenia, Kosovo*

Eliminate: Macedonia del Nord* (nazione ospitante)

Gruppo 3 (finisce sabato)

Ancora in corsa: Azerbaigian (nazione ospitante), Slovacchia

Eliminate: Moldavia*, Montenegro*

Gruppo 4 (finisce sabato):

Ancora in corsa: Italia (nazione ospitante), Ungheria, Bielorussia*

Eliminate: Inghilterra

Gruppo 5 (finisce sabato)

Qualificate: Kazakistan

Ancora in corsa: Romania (nazione ospitante), Olanda*

Eliminate: Albania*

Gruppo 6 (finisce sabato)

Qualificate: Serbia, Francia (nazione ospitante)

Eliminate: Belgio*, Svizzera*

Gruppo 7 (finisce sabato)

Qualificate: Russia, Croazia (nazione ospitante)

Eliminate: Bosnia-Erzegovina*, Svezia*

Gruppo 8 (finisce domenica):

Qualificate: Portogallo (nazione ospitante), Repubblica Ceca

Eliminate: Lettonia*, Germania*

*Provenienti dal turno preliminare

La Spagna si è qualificata a tutte le otto precedenti Coppe del Mondo disputate, e ha vinto nel 2000 e 2004.

La Russia ha perso la finale del 2016 con l'Argentina.

Il Portogallo è la squadra campione d'Europa in carica.

L'Olanda ospiterà UEFA Futsal EURO 2022.

La Macedonia del Nord ha sostituito l'Ucraina come padrona di casa del Gruppo 2.

Germania e Kosovo sono all'esordio nella Coppa del Mondo e provengono entrambe dal turno preliminare .

Turno elite e spareggi

Le quattro squadre vincitrici del turno elite si qualificano alla fase finale mentre le quattro seconde andranno agli spareggi.

Negli spareggi, le quattro squadre verranno accoppiate tramite sorteggio e si affronteranno in sfide giocate in casa e fuori casa per decidere le ultime due qualificate europee.

Verso la Lituania: il calendario



Sorteggio turno elite e spareggi: 7 novembre 2019, 13.15CET

Turno elite: 28 gennaio–2 febbraio 2020

Spareggi: 9 e 12 aprile 2020

Sorteggio fase finale: da confermare, Lituania

Finale: 12 settembre–4 ottobre 2020, Lituania (Kaunas Arena, Vilnius Arena e Klaipėda Arena)

Posti per federazioni

AFC 5

CAF 3

CONCACAF 4

CONMEBOL 4

OFC 1

UEFA 7 (i padroni di casa della Lituania e altre 6 squadre)

Albo d'Oro della Coppa del Mondo

2016: Argentina 5-4 Russia (Colombia)

2012: Brasile 3-2 dts Spagna (Thailandia)

2008: Brasile 2-2, 4-3 rigori Spagna (Brasile)

2004: Spagna 2-1 Italia (Chinese Taipei)

2000: Spagna 4-3 Brasile (Guatemala)

1996: Brasile 6-4 Spagna (Spagna)

1992: Brasile 4-1 Stati Uniti (Hong Kong)

1989: Brasile 2-1 Olanda (Olanda)