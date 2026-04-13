Turno preliminare della Coppa del Mondo di futsal 2028: le ultime

Le qualificazioni delle squadre europee per la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2028 sono iniziate con il turno preliminare.

Tra le squadre qualificate al turno principale spiccano Lettonia e Lituania, nazioni ospitanti di UEFA Futsal EURO 2026, insieme a Albania, Andorra, Danimarca, Kosovo, Lettonia, Montenegro, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord e Svezia. Gli ultimi due posti saranno assegnati al termine del Gruppo F, che si conclude martedì.

Per l’Irlanda del Nord si tratta di un traguardo storico: non aveva mai superato un turno in una competizione UEFA o FIFA di futsal e, grazie al decisivo 7-5 inflitto all’Inghilterra, ha ottenuto anche la sua prima vittoria ufficiale in assoluto. Anche Andorra ha superato per la prima volta un turno di qualificazione alla Coppa del Mondo di Futsal.

Mentre le 24 squadre con il ranking più alto nel ranking per nazionali maschili di futsal iniziano il loro percorso direttamente dalla fase a gironi del turno principale, le altre 24 squadre hanno cominciato la competizione dal turno preliminare. Queste si sono affrontate in sei mini-tornei a sede unica con quattro squadre ciascuno, con le prime due classificate di ogni girone accedono alla fase a gironi del turno principale.

Le 12 qualificate raggiungono le altre 24 squadre al turno principale, tra cui le 14 che hanno partecipato a Futsal EURO. Il sorteggio dei gironi del turno principale è in programma venerdì 19 giugno alle 12:00 CET.

Partite del turno preliminare

Gruppo A (completo)

Al turno principale: Andorra, Danimarca (nazione ospitante)

Nel girone: Malta, Scozia

Gruppo B (completo)

Al turno principale: Svezia, Irlanda del Nord

Nel girone: Inghilterra (nazione ospitante), Svizzera

Gruppo C (completo)

Al turno principale: Macedonia del Nord, Lituania (nazione ospitante)

Nel girone: Turchia, Bulgaria

Gruppo D (completo)

Al turno principale: Kosovo, Montenegro (nazione ospitante)

Nel girone: Austria, Gibilterra

Gruppo E (completo)

Al turno principale: Lettonia, Albania (nazione ospitante)

Nel girone: Cipro, San Marino

Gruppo F (termina martedì)

Partecipanti: Grecia, Norvegia, Israele, Estonia﻿ (nazione ospitante)

Quali squadre iniziano dal turno principale? Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cechia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ungheria, Italia, Kazakistan, Moldavia, Paesi Bassi, Polonia, Portotallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ucraina

Calendario delle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2028

Sorteggio turno preliminare: 12 dicembre 2025

Turno preliminare: 7–14 aprile 2026

Sorteggio fase a gironi turno principale: 19 giugno 2026

Fase a gironi turno principale: 12–21 ottobre 2026, 2–11 novembre 2026, 6–9 dicembre 2026, 22 febbraio–3 marzo 2027

Sorteggio spareggi turno principale: 5 marzo 2027

Spareggi turno principale: 12–21 aprile 2027

Sorteggio fase a gironi turno elite: 20 maggio 2027

Fase a gironi turno elite: 6–15 settembre 2027, 11–20 ottobre 2027, 13–22 dicembre 2027

Sorteggio spareggi turno elite: 20 gennaio 2028

Spareggi turno elite: 10–19 aprile 2028

Format delle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2028

Turno preliminare

Le squadre del turno preliminare sono state sorteggiate in sei gironi da quattro e disputano mini-tornei in sede unica.

Tutte le prime e le seconde classificate dei gironi si qualificano al turno principale.

Turno principale

Fase a gironi turno principale

Le 12 squadre che superano il turno preliminare si uniscono alle 24 squadre che accedono direttamente al turno principale. Le 36 squadre del turno principale vengono sorteggiate in 12 gironi da tre, con partite in casa e in trasferta.

Le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori seconde si qualificano al turno elite. Le altre otto seconde classificate si qualificano per gli spareggi del turno principale.

Spareggi turno principale

Le otto squadre formano quattro incontri tramite un sorteggio aperto. Le vincitrici dei quattro incontri con gare di andata e ritorno si qualificano al turno élite.

Turno elite

Fase a gironi turno elite

Le 20 squadre vengono suddivise in cinque gironi da quattro, con partite in casa e in trasferta.

Le cinque vincitrici dei gironi si qualificano alla fase finale. Le quattro migliori seconde si qualificano per gli spareggi del turno elite. Se una federazione europea viene scelta per ospitare la fase finale, solo le due migliori seconde si qualificano per gli spareggi del turno elite.

Spareggi turno elite

Le quattro squadre si sfidano in due incontri tramite un sorteggio aperto. Le vincitrici dei due incontri con gare di andata e ritorno si qualificano alla fase finale.

Albo d'oro Coppa del Mondo di futsal

2024: Brasile - Argentina 2-1 (Uzbekistan)

2021: Portogallo - Argentina 2-1 (Lituania)

2016: Argentina - Russia 5-4 (Colombia)

2012: Brasile - Spagna 3-2 dts (Thailandia)

2008: Brasile - Spagna 2-2, 4-3 dcr (Brasile)

2004: Spagna - Italia 2-1 (Taipei cinese)

2000: Spagna - Brasile 4-3 (Guatemala)

1996: Brasile - Spagna 6-4 (Spagna)

1992: Brasile - Stati Uniti 4-1 (Hong Kong)

1989: Brasile - Paesi Bassi 2-1 (Paesi Bassi)