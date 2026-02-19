Il turno preliminare della Coppa del Mondo di futsal 2028 inizia il 7 aprile

Le qualificazioni delle squadre europee per la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2028 iniziano con il turno preliminare, in programma dal 7 al 14 aprile.

Mentre le prime 24 squadre nel ranking per nazionali maschili di futsal accedono direttamente al turno principale, le altre squadre (tra cui Lettonia e Lituania, organizzatrici di UEFA Futsal EURO 2026) iniziano la competizione dal turno preliminare.

Le contendenti si sfideranno in sei mini-tornei a quattro squadre in sede unica. Le prime due classificate di ogni girone accedono al turno principale e raggiungono le 24 squadre qualificate direttamente, tra cui le altre 14 nazioni che hanno partecipato a Futsal EURO.

Partite del turno preliminare

Gruppo A (8–11 aprile)

Danimarca (nazione ospitante), Andorra, Malta, Scozia

Gruppo B (7–10 aprile)

Svezia, Inghilterra (nazione ospitante), Svizzera, Irlanda del Nord

Gruppo C (9–12 aprile)

Macedonia del Nord, Lituania (nazione ospitante), Turchia, Bulgaria

Gruppo D (9–12 aprile)

Kosovo, Montenegro (nazione ospitante), Austria, Gibilterra

Gruppo E (9–12 aprile)

Lettonia, Albania (nazione ospitante), Cipro, San Marino

Gruppo F (11–14 aprile)

Grecia, Norvegia, Israele, Estonia﻿ (nazione ospitante)

Quali squadre iniziano dal turno principale? Portogallo, Spagna, Kazakistan, Ucraina, Francia, Croazia, Italia, Slovenia, Cechia, Polonia, Paesi Bassi, Armenia, Georgia, Bielorussia, Slovacchia, Finlandia, Belgio, Serbia, Ungheria, Romania, Bosnia ed Erzegovina, Moldavia, Germania, Azerbaigian

Calendario delle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2028

Sorteggio turno preliminare: 12 dicembre 2025

Turno preliminare: 6–15 aprile 2026

Sorteggio fase a gironi turno principale: 19 maggio 2026

Fase a gironi turno principale: 12–21 ottobre 2026, 2–11 novembre 2026, 6–9 dicembre 2026, 22 febbraio–3 marzo 2027

Sorteggio spareggi turno principale: 5 marzo 2027

Spareggi turno principale: 12–21 aprile 2027

Sorteggio fase a gironi turno elite: 20 maggio 2027

Fase a gironi turno elite: 6–15 settembre 2027, 11–20 ottobre 2027, 13–22 dicembre 2027

Sorteggio spareggi turno elite: 20 gennaio 2028

Spareggi turno elite: 10–19 aprile 2028

Format delle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2028

Turno preliminare

Le squadre del turno preliminare sono state sorteggiate in sei gironi da quattro e disputano mini-tornei in sede unica.

Tutte le prime e le seconde classificate dei gironi si qualificano al turno principale.

Turno principale

Fase a gironi turno principale

Le 12 squadre che superano il turno preliminare si uniscono alle 24 squadre che accedono direttamente al turno principale. Le 36 squadre del turno principale vengono sorteggiate in 12 gironi da tre, con partite in casa e in trasferta.

Le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori seconde si qualificano al turno elite. Le altre otto seconde classificate si qualificano per gli spareggi del turno principale.

Spareggi turno principale

Le otto squadre formano quattro incontri tramite un sorteggio aperto. Le vincitrici dei quattro incontri con gare di andata e ritorno si qualificano al turno élite.

Turno elite

Fase a gironi turno elite

Le 20 squadre vengono suddivise in cinque gironi da quattro, con partite in casa e in trasferta.

Le cinque vincitrici dei gironi si qualificano alla fase finale. Le quattro migliori seconde si qualificano per gli spareggi del turno elite. Se una federazione europea viene scelta per ospitare la fase finale, solo le due migliori seconde si qualificano per gli spareggi del turno elite.

Spareggi turno elite

Le quattro squadre si sfidano in due incontri tramite un sorteggio aperto. Le vincitrici dei due incontri con gare di andata e ritorno si qualificano alla fase finale.

Albo d'oro Coppa del Mondo di futsal

2024: Brasile - Argentina 2-1 (Uzbekistan)

2021: Portogallo - Argentina 2-1 (Lituania)

2016: Argentina - Russia 5-4 (Colombia)

2012: Brasile - Spagna 3-2 dts (Thailandia)

2008: Brasile - Spagna 2-2, 4-3 dcr (Brasile)

2004: Spagna - Italia 2-1 (Taipei cinese)

2000: Spagna - Brasile 4-3 (Guatemala)

1996: Brasile - Spagna 6-4 (Spagna)

1992: Brasile - Stati Uniti 4-1 (Hong Kong)

1989: Brasile - Paesi Bassi 2-1 (Paesi Bassi)