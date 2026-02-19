Il turno preliminare della Coppa del Mondo di futsal 2028 inizia il 7 aprile
giovedì 19 febbraio 2026
La strada verso la Coppa del Mondo del 2028 inizia con il turno preliminare di aprile.
Le qualificazioni delle squadre europee per la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2028 iniziano con il turno preliminare, in programma dal 7 al 14 aprile.
Mentre le prime 24 squadre nel ranking per nazionali maschili di futsal accedono direttamente al turno principale, le altre squadre (tra cui Lettonia e Lituania, organizzatrici di UEFA Futsal EURO 2026) iniziano la competizione dal turno preliminare.
Le contendenti si sfideranno in sei mini-tornei a quattro squadre in sede unica. Le prime due classificate di ogni girone accedono al turno principale e raggiungono le 24 squadre qualificate direttamente, tra cui le altre 14 nazioni che hanno partecipato a Futsal EURO.
Gironi del turno preliminare
Gruppo A (8–11 aprile)
Danimarca (nazione ospitante), Andorra, Malta, Scozia
Gruppo B (7–10 aprile)
Svezia, Inghilterra (nazione ospitante), Svizzera, Irlanda del Nord
Gruppo C (9–12 aprile)
Macedonia del Nord, Lituania (nazione ospitante), Turchia, Bulgaria
Gruppo D (9–12 aprile)
Kosovo, Montenegro (nazione ospitante), Austria, Gibilterra
Gruppo E (9–12 aprile)
Lettonia, Albania (nazione ospitante), Cipro, San Marino
Gruppo F (11–14 aprile)
Grecia, Norvegia, Israele, Estonia (nazione ospitante)
Quali squadre iniziano dal turno principale?
Portogallo, Spagna, Kazakistan, Ucraina, Francia, Croazia, Italia, Slovenia, Cechia, Polonia, Paesi Bassi, Armenia, Georgia, Bielorussia, Slovacchia, Finlandia, Belgio, Serbia, Ungheria, Romania, Bosnia ed Erzegovina, Moldavia, Germania, Azerbaigian
Calendario delle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2028
Sorteggio turno preliminare: 12 dicembre 2025
Turno preliminare: 6–15 aprile 2026
Sorteggio fase a gironi turno principale: 19 maggio 2026
Fase a gironi turno principale: 12–21 ottobre 2026, 2–11 novembre 2026, 6–9 dicembre 2026, 22 febbraio–3 marzo 2027
Sorteggio spareggi turno principale: 5 marzo 2027
Spareggi turno principale: 12–21 aprile 2027
Sorteggio fase a gironi turno elite: 20 maggio 2027
Fase a gironi turno elite: 6–15 settembre 2027, 11–20 ottobre 2027, 13–22 dicembre 2027
Sorteggio spareggi turno elite: 20 gennaio 2028
Spareggi turno elite: 10–19 aprile 2028
Format delle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2028
Turno preliminare
Le squadre del turno preliminare sono state sorteggiate in sei gironi da quattro e disputano mini-tornei in sede unica.
Tutte le prime e le seconde classificate dei gironi si qualificano al turno principale.
Turno principale
Fase a gironi turno principale
Le 12 squadre che superano il turno preliminare si uniscono alle 24 squadre che accedono direttamente al turno principale. Le 36 squadre del turno principale vengono sorteggiate in 12 gironi da tre, con partite in casa e in trasferta.
Le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori seconde si qualificano al turno elite. Le altre otto seconde classificate si qualificano per gli spareggi del turno principale.
Spareggi turno principale
Le otto squadre formano quattro incontri tramite un sorteggio aperto. Le vincitrici dei quattro incontri con gare di andata e ritorno si qualificano al turno élite.
Turno elite
Fase a gironi turno elite
Le 20 squadre vengono suddivise in cinque gironi da quattro, con partite in casa e in trasferta.
Le cinque vincitrici dei gironi si qualificano alla fase finale. Le quattro migliori seconde si qualificano per gli spareggi del turno elite. Se una federazione europea viene scelta per ospitare la fase finale, solo le due migliori seconde si qualificano per gli spareggi del turno elite.
Spareggi turno elite
Le quattro squadre si sfidano in due incontri tramite un sorteggio aperto. Le vincitrici dei due incontri con gare di andata e ritorno si qualificano alla fase finale.
Albo d'oro Coppa del Mondo di futsal
2024: Brasile - Argentina 2-1 (Uzbekistan)
2021: Portogallo - Argentina 2-1 (Lituania)
2016: Argentina - Russia 5-4 (Colombia)
2012: Brasile - Spagna 3-2 dts (Thailandia)
2008: Brasile - Spagna 2-2, 4-3 dcr (Brasile)
2004: Spagna - Italia 2-1 (Taipei cinese)
2000: Spagna - Brasile 4-3 (Guatemala)
1996: Brasile - Spagna 6-4 (Spagna)
1992: Brasile - Stati Uniti 4-1 (Hong Kong)
1989: Brasile - Paesi Bassi 2-1 (Paesi Bassi)