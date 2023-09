Gironi del turno elite della Coppa del Mondo di Futsal: calendario

Cinque delle sette squadre europee qualificate alla Coppa del Mondo FIFA di futsal 2024 in Uzbekistan saranno decise dal turno elite, che si gioca dal 15 settembre al 20 dicembre.

In questi tre mesi vengono disputati cinque gironi da quattro squadre, con partite in casa e in trasferta. In palio ci sono cinque posti per la qualificazione diretta e quattro posti agli spareggi del turno elite. Il sorteggio del 25 gennaio determinerà gli spareggi di andata e ritorno (8-17 aprile), che decideranno le ultime squadre europee qualificate per il torneo in Uzbekistan, in programma dal 14 settembre al 6 ottobre 2024 in Uzbekistan.

Format delle qualificazioni: come vengono decise le contendenti europee

Gruppi del girone Elite Gruppo A: Kazakistan, Romania, Azerbaigian, Paesi Bassi Gruppo B: Ucraina, Polonia, Serbia, Belgio Gruppo C: Croazia, Slovacchia, Francia, Germania Gruppo D: Spagna, Italia, Slovenia, Cechia Gruppo E: Portogallo (campione in carica), Georgia, Armenia, Finlandia Le cinque vincitrici dei gironi del turno elite si qualificano direttamente alla fase finale del 2024 in Uzbekistan. Le quattro migliori seconde accedono agli spareggi del turno elite, sorteggiati il 25 gennaio e giocati tra l'8 e il 17 aprile, per i restanti due posti destinati alle squadre europee.

Ora di inizio CET

Da conf. = data o ora non confermata

Gruppo A: Kazakistan, Romania, Azerbaigian, Paesi Bassi

Calendario

15 settembre: Romania - Azerbaigian 3-1

15 settembre: Paesi Bassi - Kazakistan 0-2

20 settembre: Kazakistan - Romania (16:00)

20 settembre: Azerbaigian - Paesi Bassi (18:00)

6 ottobre: Romania - Paesi Bassi (17:30)

6 ottobre: Azerbaigian - Kazakistan (18:00)

10 ottobre: Paesi Bassi - Romania (20:00)

11 ottobre: Kazakistan - Azerbaigian (16:00)

Da conf.: Kazakistan - Paesi Bassi

Da conf.: Azerbaigian - Romania

Da conf.: Romania - Kazakistan

Da conf.: Paesi Bassi - Azerbaigian

Highlights Futsal EURO 2022: Serbia - Ucraina 1-6

Gruppo B: Ucraina, Polonia, Serbia, Belgio

Calendario

15 settembre: Polonia - Serbia 1-2

15 settembre: Belgio - Ucraina 2-10

20 settembre: Ucraina - Polonia (18:00)

20 settembre: Serbia - Belgio (18:00)

6 ottobre: Polonia - Belgio (17:00)

6 ottobre: Serbia-Ucraina (18:00)

11 ottobre: Ucraina-Serbia (da conf.)

11 ottobre: Belgio-Polonia (20:00)

Da conf.: Serbia-Polonia

Da conf.: Ucraina-Belgio

Da conf.: Polonia - Ucraina

Da conf.: Belgio - Serbia

Gruppo C: Croazia, Slovacchia, Francia, Germania

Calendario

16 settembre: Slovacchia - Francia (17:20)

16 settembre: Germania - Croazia (18:30)

20 settembre: Croazia - Slovacchia (19:00)

20 settembre: Francia - Germania (21:05)

5 ottobre: Germania - Slovacchia (18:30)

5 ottobre: Francia - Croazia (21:05)

9 ottobre: Slovacchia - Germania (18:30)

10 ottobre: Croazia - Francia (da conf.)

14 dicembre: Francia - Slovacchia (da conf.)

Da conf.: Croazia - Germania

Da conf.: Slovacchia-Croazia

Da conf.: Germania-Francia

Highlights Futsal EURO 2022: Italia - Slovenia 2-2

Gruppo D: Spagna, Italia, Slovenia, Cechia

Calendario

15 settembre: Cechia - Spagna 0-3

15 settembre: Italia - Slovenia 3-1

19 settembre: Slovenia - Cechia (18:45)

20 settembre: Spagna - Italia (21:00)

6 ottobre: Italia - Cechia (da conf.)

6 ottobre: Slovenia - Spagna (20:15)

10 ottobre: Spagna - Slovenia (20:00)

11 ottobre: Cechia - Italia (19:10)

Da conf.: Slovenia - Italia

Da conf.: Spagna - Cechia

Da conf.: Cechia - Slovenia

Da conf.: Italia - Spagna

Gruppo E: Portogallo (campione in carica), Georgia, Armenia, Finlandia

Calendario

15 settembre: Georgia - Armenia 2-1

16 settembre: Finlandia - Portogallo (17:10)

20 settembre: Armenia - Finlandia (17:00)

20 settembre: Portogallo - Georgia (22:30)

6 ottobre: Armenia - Portogallo (17:00)

7 ottobre: Georgia – Finlandia (17:00)

11 ottobre: Finlandia – Georgia (17:10)

11 ottobre: Portogallo – Armenia (22:00)

Da conf.: Armenia – Georgia

Da conf.: Portogallo – Finlandia

Da conf.: Georgia - Portogallo

20 dicembre: Finlandia - Armenia (18:30)

Highlights Futsal EURO 2022: Portogallo - Finlandia 3-2

Contendenti

Armenia e Germania hanno iniziato dal turno preliminare.

Il Portogallo ha vinto la Coppa del Mondo nel 2021 in Lituania, gli ultimi due EURO e la prima Finalissima nel 2022; la Spagna ha vinto la Coppa del Mondo nel 2000 e nel 2004.

Oltre a Portogallo e Spagna, ai Mondiali del 2021 hanno partecipato anche Cechia, Kazakistan e Serbia.

Altre squadre che hanno partecipato ai Mondiali precedenti: Azerbaigian, Belgio, Croazia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Ucraina.

Il tecnico dell'Azerbaigian, Alesio, ha precedentemente allenato il Kazakistan.

Nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2021, Kazakistan e Romania sono finite davanti ai Paesi Bassi nel girone del turno principale (il Kazakistan ha battuto entrambe e la Romania ha pareggiato con i Paesi Bassi). Il Kazakistan ha poi battuto la Romania al turno elite nel cammino verso le fase finale.

L'Azerbaigian ha battuto i Paesi Bassi con un 9-5 complessivo negli spareggi del 2016 e ha raggiunto la fase finale.

L'Ucraina ha battuto la Serbia 6-1 nella fase a gironi di Futsal EURO 2022. La Serbia ha sconfitto l'Ucraina 5-2 nel turno elite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2021 (raggiungendo gli spareggi) e 2-1 negli emozionanti quarti di finale di Futsal EURO 2016 a Belgrado.

La Serbia ha battuto il Belgio 2-1 nel turno principale di qualificazione alla Coppa del Mondo 2021.

La Francia ha battuto la Croazia con un 6-5 complessivo agli spareggi e si è qualificata per la prima volta a un torneo internazionale, Futsal EURO 2018, avendo precedentemente sconfitto la Slovacchia 4-1 al turno principale.

La Slovacchia ha battuto la Croazia 5-3 a Futsal EURO 2022 e ha raggiunto i quarti di finale. La Croazia ha battuto la Slovacchia 3-2 al turno elite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2021.

Slovacchia e Germania hanno pareggiato due volte nel turno principale alla fine dello scorso anno.

La Spagna ha battuto l'Italia in finale sia in Coppa del Mondo 2004 che a Futsal EURO 2007. In totale, le due squadre hanno disputato 11 confronti diretti a livello ufficiale, sempre alla fase finale (anche se l'ultima partita ufficiale è stata la vittoria per 1-0 della Spagna nelle semifinali di Futsal EURO 2012).

Italia e Slovenia hanno pareggiato 2-2 nella fase a gironi di Futsal EURO 2022. La Slovenia ha battuto l'Italia nella fase a gironi del 2014 e 2018, ma l'Italia ha vinto 2-1 nel 2003 (quando, come nel 2014, ha conquistato il titolo).

La Cechia ha battuto la Slovenia 3-1 al turno elite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2021.

La Spagna ha battuto la Cechia 5-2 agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2021 e ha vinto tutti e cinque i precedenti incontri ufficiali, sempre alla fase finale.

La Spagna ha battuto due volte la Slovenia nella fase a gironi di qualificazione a Futsal EURO 2022.

Il Portogallo ha battuto la Finlandia 3-2 ai quarti di finale di Futsal EURO 2022, dopo aver pareggiato 2-2 al turno elite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2021.

La Georgia ha battuto l'Armenia in casa e fuori nella fase a gironi di qualificazione a Futsal EURO 2022.

La Finlandia ha battuto la Georgia 5-2 al turno principale di qualificazione alla Coppa del Mondo 2021.

Date delle partite

15–16 settembre

19–20 settembre

5–7 ottobre

9–11 ottobre

14–20 dicembre