Le ultime sugli spareggi del turno principale della Coppa del Mondo di futsal

Germania e Cechia si sono imposte venerdì nell'andata degli spareggi del turno principale di Coppa del Mondo FIFA, iniziati mercoledì con il successo 2-1 del Belgio sull'Ungheria.

La Germania va vinto 4-2 in Svezia, mentre la Cechia ha superato 5-2 la Lituania a Brno. Gli spareggi del turno principale proseguiranno fino al 19 aprile; in palio gli ultimi quattro posti disponibili per il turno elite.

Le 12 vincitrici dei gironi del turno principale e le quattro migliori seconde sono passate direttamente al turno elite, che si giocherà in gironi con andata e ritorno nel corso dell'anno. In palio ci sono cinque posti alla fase finale, oltre a quelli assegnati con gli spareggi del turno elite del prossimo aprile che decideranno le ultime qualificate europee.

Le restanti seconde classificate del turno principale accedono a questi spareggi con gare di andata e ritorno. Le quattro vincitrici parteciperanno al sorteggio del turno elite il 5 luglio.

Già qualificate al turno elite Armenia, Azerbaigian, Croazia, Finlandia, Francia, Georgia, Italia, Kazakistan, Polonia, Portogallo (campione in carica), Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ucraina

Andata

Mercoledì 12 aprile

Belgio - Ungheria 2-1

Venerdì 14 aprile

Svezia - Germania 2-4

Cechia - Lituania 5-2

Sabato 15 aprile

Paesi Bassi - Moldavia (22:00)

Ritorno

Lunedì 17 aprile

Ungheria - Belgio (18:00)

Martedì 18 aprile

Lituania - Cechia (18:00)

Germania - Svezia (19:00)

Mercoledì 19 aprile

Moldavia - Paesi Bassi (17:30)

Orari CET

Germania, Lituania, Moldavia e Svezia hanno iniziato nel turno preliminare, con le altre quattro squadre che sono entrate direttamente nel girone principale.

Belgio (1989, 1992, 1996), Cechia (2004, 2008, 2012, 2021), Ungheria (1989), Lituania (padrona di casa 2021) e Paesi Bassi (padroni di casa nel 1989 e secondi classificati nel 1992, 1996 e 2000) hanno già partecipato alla fase finale dei Mondiali.

Germania, Moldavia e Svezia non hanno mai raggiunto la fase finale di una Coppa del Mondo o di EURO.

Ungheria e Belgio hanno pareggiato 2-2 nella seconda fase a gironi del Mondiale 1989. Il Belgio è arrivato in semifinale, ma da allora l'Ungheria l'ha battuto nelle qualificazioni a Futsal EURO 2012 e 2016.

Calendario e format completo delle qualificazioni

Verso la fase finale

Sorteggio turno elite: 8 giugno 2023

Turno elite: gironi con gare di andata e ritorno da completarsi entro il 20 dicembre 2023

Sorteggio spareggi turno elite: 25 gennaio 2024, Nyon

Spareggi turno elite: 8–17 aprile 2024