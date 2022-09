Le partite dei gironi del turno principale di qualificazione alla Coppa del Mondo di Futsal iniziano il 17 settembre

Il turno principale di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA di Futsal 2024 inizia il 17 settembre e vedrà anche i campioni in carica del Portogallo scendere in campo. Questa fase prevede 12 gironi da tre con gare in casa e in trasferta.

Le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori seconde andranno direttamente al turno elite che prevede gironi con partite in casa e in trasferta da giocarsi alla fine del 2023. Le rimanenti otto seconde invece si qualificheranno agli spareggi del turno principale, che si giocheranno ad aprile, con le vincenti che prenderanno gli ultimi quattro posti del turno elite.

Format delle qualificazioni: come si decideranno le sette contendenti europee al Mondiale?

Gironi Gruppo 1: Spagna, Moldavia, Cipro

Gruppo 2: Georgia, Belgio, Austria

Gruppo 3: Repubblica Ceca, Bosnia-Erzegovina, Armenia

Gruppo 4: Portogallo (holders), Bielorussia, Lituania

Gruppo 5: Kazakistan, Slovenia, Montenegro

Gruppo 6: Azerbaijan, Polonia, Grecia

Gruppo 7: Croazia, Ungheria, Israele

Gruppo 8: Finlandia, Romania, Danimarca

Gruppo 9: Serbia, Francia, Norvegia

Gruppo 10: Italia, Macedonia del Nord, Svezia

Gruppo 11: Ucraina, Paesi Bassi, Kosovo

Gruppo 12: Slovacchia, Lettonia, Germania

Partite

8 ottobre: Moldavia - Cipro

11 ottobre: Spagna - Moldavia

8 novembre: Cipro - Spagna

1 marzo: Spagna - Cipro

5 marzo: Cipro - Moldavia

8 marzo: Moldavia - Spagna

Partite

5 ottobre: Belgio - Austria

8 ottobre: Georgia - Belgio

12 ottobre: Austria - Georgia

9 novembre: Georgia - Austria

4 marzo: Austria - Belgio

7 marzo: Belgio - Georgia

Partite

17 settembre: Bosnia-Erzegovina - Armenia

20 settembre: Czech Repubic - Bosnia-Erzegovina

8 ottobre: Armenia - Repubblica Ceca

12 ottobre: Repubblica Ceca - Armenia

3 marzo: Armenia - Bosnia-Erzegovina

8 marzo: Bosnia-Erzegovina - Repubblica Ceca

Partite

6 ottobre: Portogallo - Bielorussia

11 ottobre: Lituania - Portogallo

9 novembre: Portogallo - Lituania

1 marzo: Lituania - Bielorussia

4 marzo: Bielorussia - Lituania

7 marzo: Bielorussia - Portogallo

Futsal EURO 2022: tutti i gol del Portogallo

Partite

20 settembre: Slovenia - Montenegro

8 ottobre: Kazakistan - Slovenia

12 ottobre: Montenegro - Kazakistan

9 novembre: Kazakistan - Montenegro

3 marzo: Montenegro - Slovenia

8 marzo: Slovenia - Kazakistan

Partite

19 settembre: Polonia - Grecia

7 ottobre: Azerbaijan - Polonia

11 ottobre: Grecia - Azerbaijan

9 novembre: Grecia - Polonia

3 marzo: Azerbaijan - Grecia

7 marzo: Polonia - Azerbaijan

Partite

19 settembre: Ungheria - Israele

7 ottobre: Croazia - Ungheria

12 ottobre: Israele - Croazia

8 novembre: Croazia - Israele

2 marzo: Israele - Ungheria

7 marzo: Ungheria - Croazia

Partite

6 ottobre: Romania - Danimarca

11 ottobre: Finlandia - Romania

8 novembre: Danimarca - Finlandia

1 marzo: Romania - Finlandia

5 marzo: Danimarca - Romania

8 marzo: Finlandia - Danimarca

Partite

5 ottobre: Norvegia - Serbia

8 ottobre: Francia - Norvegia

12 ottobre: Serbia - Francia

9 novembre: Serbia - Norvegia

2 marzo: Norvegia - Francia

7 marzo: Francia - Serbia

Partite

7 ottobre: Svezia - Macedonia del Nord

12 ottobre: Macedonia del Nord - Italia

9 novembre: Italia - Svezia

1 marzo: Italia - Macedonia del Nord

5 marzo: Macedonia del Nord - Svezia

8 marzo: Svezia - Italia

Partite

18 settembre: Paesi Bassi - Kosovo

7 ottobre: Ucraina - Kosovo

11 ottobre: Ucraina - Paesi Bassi

8 novembre: Kosovo - Ucraina

3 marzo: Kosovo - Paesi Bassi

8 marzo: Paesi Bassi - Ucraina

Futsal EURO 2022: Paesi Bassi 3-2 Ucraina

Partite

5 ottobre: Lettonia - Germania

8 ottobre: Slovacchia - Lettonia

12 ottobre: Germania - Slovacchia

9 novembre: Slovacchia - Germania

1 marzo: Germania - Lettonia

8 marzo: Lettonia - Slovacchia

Contendenti

Le 23 squadre coi coefficienti più alti (rilevati a novembre 2021) tra le 47 entranti, partono dalla fase a gironi del turno principale: Spagna, Portogallo (detentori), Kazakistan, Croazia, Serbia, Azerbaijan, Italia, Repubblica Ceca, Ucraina, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Polonia, Finlandia, Romania, Slovacchia, Georgia, Bielorussia, Paesi Bassi, Ungheria, Francia, Belgio, Lettonia, Macedonia del Nord ( *Russia squalificata)

I rimanenti 13 posti sono assegnati alle prime due classificate dei sei gironi del turno preliminare, più la migliore terza: Armenia, Austria, Cipro, Danimarca, Germania, Grecia, Israele, Kosovo, Lituania, Moldavia, Montenegro, Norvegia**, Svezia. (**migliore terza)

L'Austria, all'esordio nel Mondiale, ha superato un turno di qualificazione di futsal per la prima volta.

Il Portogallo ha vinto il Mondiale futsal del 2021 in Lituania nonché gli ultimi due Futsal EURO; la Spagna ha vinto il Mondiale nel 2000 e 2004.

Come il Portogallo, anche Spagna e Lituania, Repubblica Ceca, Kazakistan e Serbia hanno giocato la Coppa del Mondo del 2021.

Le squadre che hanno giocato in passato il Mondiale sono: Azerbaijan, Belgio, Croazia, Danimarca, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Ucraina

Date delle partite

17–20 settembre 2022

5–12 ottobre 2022

8–9 novembre 2022

1–8 marzo 2023

Verso la fase finale



Sorteggio turno principale: 10 marzo 2023, Nyon

Spareggi turno principale: 10–19 aprile 2023

Sorteggio turno elite: 5 luglio 2023

Turno elite: gironi con partite in casa/trasferta da completarsi entro il 20 dicembre 2023

Sorteggio spareggi turno elite: 25 gennaio 2024, Nyon

Spareggi turno elite: 8–17 aprile 2024