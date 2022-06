Sorteggio turno principale Coppa del Mondo di futsal

Il sorteggio del turno principale della Coppa del Mondo FIFA di futsal, trasmesso in diretta streaming da Nyon il 7 luglio alle 13:30 CET, definirà i 12 gironi da tre squadre che si disputeranno entro l'8 marzo 2023.

Format completo delle qualificazioni e calendario

Le 36 squadre vengono sorteggiate in 12 gironi da tre, con partite in casa e in trasferta.

Le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori seconde accedono direttamente al turno elite.

Le altre otto seconde classificate disputano gli spareggi del turno principale.

Partecipanti

Al turno principale entrano in gara le 23 squadre con i coefficienti più alti a novembre 2021: Spagna, Portogallo (campione in carica), Kazakistan, Croazia, Serbia, Azerbaigian, Italia, Repubblica Ceca, Ucraina, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Polonia, Finlandia, Romania, Slovacchia, Georgia, Bielorussia, Olanda, Ungheria, Francia, Belgio, Lettonia, Macedonia del Nord.

*Russia sospesa

Gli altri 13 posti spettano alle prime due classificate dei sei gironi del turno preliminare e la migliore terza: Armenia, Austria, Cipro, Danimarca, Germania, Grecia, Israele, Kosovo, Lituania, Moldavia, Montenegro, Norvegia**, Svezia.

**Migliore terza

Procedura del sorteggio

Le 36 squadre sono divise in tre fasce in base al loro ranking. Verranno formati dodici gironi, ciascuno con una squadra per ciascuna delle tre fasce.

Sulla base delle decisioni prese dal Comitato Esecutivo UEFA, le seguenti coppie di squadre non possono essere sorteggiate nello stesso girone: Armenia e Azerbaigian, Bielorussia e Ucraina, Kosovo e Bosnia ed Erzegovina, Kosovo e Serbia.

Fasce

Fascia 1: Portogallo (campione), Spagna, Kazakistan, Croazia, Serbia, Azerbaigian, Ucraina, Italia, Repubblica Ceca, Georgia, Finlandia, Slovacchia

Fascia 2: Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Polonia, Romania, Paesi Bassi, Bielorussia, Ungheria, Francia, Belgio, Lettonia, Macedonia del Nord, Moldavia

Fascia 3: Montenegro, Kosovo, Norvegia, Danimarca, Svezia, Armenia, Germania, Grecia, Israele, Cipro, Lituania, Austria

Date delle partite

12–21 settembre 2022

3–12 ottobre 2022

6–9 novembre 2022

27 febbraio – 8 marzo 2023

Il cammino verso la fase finale



Sorteggio spareggi turno principale: 10 marzo 2023, Nyon

Spareggi turno principale: 10–19 aprile 2023

Sorteggio turno elite: 5 luglio 2023

Sorteggio turno elite: gironi con gare di andata e ritorno da completarsi entro il 20 dicembre 2023

Sorteggio spareggi turno elite: 25 gennaio 2024, Nyon

Spareggi turno elite: 8–17 aprile 2024