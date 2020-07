Mondiali di futsal 2020 in Lituania

La Lituania è stata scelta per ospitare la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2020. La sua candidatura è stata preferita a quelle di Iran, Giappone e Nuova Zelanda.

La decisione è stata presa dal Consiglio FIFA durante il meeting in Ruanda. In programma dal 12 settembre al 4 ottobre 2020, si tratterà della prima fase finale di un torneo FIFA in Lituania, che ha ospitato il Campionato Europeo Under 19 UEFA 2013 e il Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile 2018.

Inoltre, sarà la terza Coppa del Mondo di futsal disputata in Europa, la prima dopo quella del 1996 in Spagna. Oltre alla Lituania padrona di casa, che parteciperà per la prima volta a un torneo di futsal europeo o mondiale per nazionali maggiori, l'Europa avrà in gara altre sei contendenti su 24 (le quattro vincitrici del turno elite e le due vincitrici degli spareggi, ai quali partecipano le seconde classificate al turno elite).

Al contrario del 2012 e del 2016, nel 2020 non ci sarà UEFA Futsal EURO, che d'ora in poi si disputerà ogni quattro anni. La prossima edizione è prevista per il 2022 e sarà ampliata da 12 a 16 squadre.

Coppa del Mondo di futsal 2020: date qualificazioni europee

Sorteggi turno preliminare e principale: 12 dicembre 2018

Turno preliminare: 29 gennaio–3 febbraio 2019

Turno principale: 22–27 ottobre 2019

Sorteggio turno elite: 7 novembre 2019

Turno elite: 28 gennaio–2 febbraio 2020

Sorteggio spareggi: da conf.

Spareggi: 9 e 12 aprile 2020

Finali precedenti della Coppa del Mondo di futsal (nazione ospitante)

2016: Argentina - Russia 5-4 (Colombia)

2012: Brasile - Spagna 3-2 dts (Thailandia)

2008: Brasile - Spagna 2-2, 4-3 rig. (Brasile)

2004: Spagna - Italia 2-1(Cina Taipei)

2000: Spagna - Brasile 4-3 (Guatemala)

1996: Brasile - Spagna 6-4(Spagna)

1992: Brasile - Stati Uniti 4-1 (Hong Kong)

1989: Brasile - Olanda 2-1 (Olanda)