Russia e Portogallo avanti, cadono Italia e Spagna

Russia e Portogallo portano avanti la bandiera delle squadre europee alla Coppa del Mondo FIFA di futsal in Colombia, che avrà sicuramente una nuova vincitrice.

Il Brasile campione in carica, vincitore di quattro delle ultime sei edizioni, è uscito ai rigori agli ottavi contro l'Iran. Mentre Russia e Portogallo si sono qualificate agevolmente e la Spagna ha battuto il Kazakistan per 5-2, l'Italia ha perso a sorpresa contro l'Egitto (4-3 dts) e l'Ucraina si è vista soffiare il posto dall'Argentina ai supplementari.

Ai quarti, la Russia ha vendicato la sconfitta a UEFA Futsal EURO 2016 contro la Spagna vincendo 6-2 dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sul 3-2.

Martedì, la Russia affronterà l'Iran, che ha battuto il Paraguay ai supplementari. Con l'eliminazione della Spagna, ci sarà sicuramente una nuova vincitrice perché, insieme al Brasile, solo l'Italia (eliminata), Stati Uniti e Olanda (non qualificate) erano arrivate precedentemente in finale.

Il Portogallo ha battuto l'Azerbaigian 3-2 ed è tornato in semifinale mondiale dopo 16 anni. Per l'occasione, Ricardinho ha firmato il suo 12esimo gol al torneo con un colpo di tacco al volo. Ad attenderle i lusitani ci sarà l'Argentina, vincitrice per 5-0 sull'Egitto.

Cardinal e Ricardinho festeggiano la vittoria contro l'Azerbaigian ©Getty Images

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale (in grassetto le squadre europee):

Russia - Vietnam 7-0, Medellin

Colombia - Paraguay 0-0 (2-3 rig.), Cali

Brasile - Iran 4-4 (2-3 rig.), Bucaramanga

Spagna - Kazakistan 5-2, Medellín

Portogallo - Costa Rica 4-0, Cali

Argentina - Ucraina 1-0 dts, Bucaramanga

Thailandia - Azerbaigian 8-13 dts, Medellín

Italia - Egitto 3-4 dts, Cali

Quarti di finale:

Paraguay - Iran 3-4 dts, Bucaramanga

Russia - Spagna 6-2, Cali

Argentina - Egitto 5-0, Medellín

Portogallo - Azerbaigian 3-2, Cali

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Lo spettacolare gol di Ricardinho a EURO

Semifinali:

Martedì

Iran - Russia, Medellín

Mercoledì

Argentina - Portogallo, Cali

Finale e finale terzo posto

Sabato, Cali

Finali precedenti (nazione ospitante)

2012: Brasile - Spagna 3-2 (Thailandia)

2008: Brasile - Spagna 2-2, 4-3 rig. (Brasile)

2004: Spagna - Italia 2-1 (Chinese Taipei)

2000: Spagna - Brasile 4-3 (Guatemala)

1996: Brasile - Spagna 6-4(Spagna)

1992: Brasile - Stati Uniti 4-1 (Hong Kong)

1989: Brasile - Olanda 2-1 (Olanda)